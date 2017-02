Taquiprati: Brincando de fotografar nas aldeias Guarani

Leia a coluna Taquiprati deste domingo, 12 de fevereiro, do Diário do Amazonas

Por José R. Bessa Freire

Mesmo atravessando a maior crise de sua história, dando checho nos salários de docentes e funcionários, a UERJ realizou um curso de fotografia para professores e jovens guarani do Rio, entre 28 de janeiro a 4 de fevereiro. Durante 60 horas, os guarani aprenderam a fotografar e tiraram centenas de fotos mostrando o cotidiano de suas aldeias, a família, a moradia, a paisagem, as crianças e suas brincadeiras, as mulheres e seus filhos. Essas imagens serão usadas em materiais didáticos elaborados por professores indígenas para as escolas bilíngues.

O curso, coordenado por Ana Paula da Silva, foi ministrado na aldeia Itaxi, em Paraty Mirim (RJ), pelo Programa de Estudos dos Povos Indígenas (Proindio) da Faculdade de Educação da UERJ, através da Ação Saberes Indígenas na Escola (SIE/RJ), em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e o fotógrafo documentarista João Roberto Ripper e sua equipe - Elisângela Leite, Adriano Rodrigues e Fernanda Garcia, do Cine Ostra.

Bem-me-quer

“Bem Querer” - curso fotográfico de João Ripper - propõe uma reflexão sobre a fotografia documental humanista, discutindo a importância da comunicação e os direitos humanos. Sua experiência na formação de fotógrafos populares, com o exercício da fotografia compartilhada, tem antecedentes, entre os quais a Escola de Fotógrafos Populares na Maré.

Nos dois primeiros dias, os 14 participantes guarani se apropriaram das técnicas fotográficas, conheceram os tipos de câmeras e de lentes, assistiram a exibição de alguns ensaios fotográficos de renomados fotógrafos, além de discutirem o papel da fotografia na luta pela afirmação dos direitos humanos, entre os quais se incluem os direitos indígenas.

A partir daí, os participantes foram divididos em equipes. Depois de reflexões teóricas, capturaram imagens relacionadas a oito temas: natureza, mulher guarani, cultura e religião, esporte e lazer moradia, crianças, direitos e flores no território Itaxi. O olhar guarani, através da câmara, documentou o amanhecer e o anoitecer na aldeia, as plantas, as flores, as montanhas, a floresta, a cachoeira, além de registrar a relação das mulheres com os filhos, o jeito de ser, o trabalho, as danças e festas, o artesanato, as diferentes brincadeiras das crianças e até problemas que enfrentam hoje.

Na parte da manhã e à tarde havia exercícios de prática e aperfeiçoamento, todos eles realizados de forma lúdica, aprendendo rindo e brincando. A seleção e o tratamento das fotos eram realizados à noite.

Agradecimentos

Agradecemos a Nhanderu ete, à dona Maria e seu Miguel (cacique de Itaxi); à comunidade indígena Itaxi; à dona Ana Rosa e dona Benvinda; ao senhor Lourenço; aos professores indígenas 1) Ivanildes P. da Silva, 2) Neusa Mendonça,

3) Algemiro da Silva, 4) Ronaldo Mariano Rodrigues; 5)Cecílio Fernandes (orientador SIE); aos jovens da aldeia (participantes do curso); 6) Flávia Ara’i da Silva, 7) Priscila, 8) Alexandro K. Benite, 9) Genilson da Silva, 10) Cleiton Karai, 11) Daniel Karai da Silva, 12) Edmilson Karai da Silva, 13) Tupã Mirim, 14) André da Silva Caetano (fotógrafo guarani do Espírito Santo); à Deva Guarani (cozinheira da escola) e suas filhas; à Maria Guarani (zeladora); aos kyringue kuery Iara, Micaela, Nhamandu e Pira; ao João Roberto Ripper; à Elisângela Leite; à Fernanda Camargo; ao AF Rodrigues; aos professores Ruth Monserrat e José R. Bessa Freire; à Grécia Souza; à Liliam Aguiar; à Laura (FUNDEP), à Silvia Miranda; à UFMG.

“Bem Querer”, em Itaxi, foi uma troca de saberes e de olhares. “Foi um curso muito bom” que “deixará saudade”, como disseram os professores indígenas Algemiro da Silva e Ivanildes P. da Silva. Entusiasmados Oma’? oayu akanhymba’ia re - é desse modo que nós, SIE/RJ e PROINDIO/UERJ, gostaríamos de definir esses momentos com os Guarani “Trocas de afetos”!

O curso foi destinado aos professores guarani das aldeias do Rio de Janeiro, cursistas na Ação Saberes Indígenas (apenas 4 professores cursaram ). Todavia, vários jovens de Itaxi também participaram da oficina (9 pessoas) e fizeram lindos registros de sua comunidade, famílias, cultura, moradias, crianças, mulheres e seus filhos, jogos, das belezas naturais de seu território. Todo o material produzido pelos indígenas no curso foi cedido a eles por João Ripper (fotografia compartilhada) e, em breve, as imagens serão utilizadas em materiais didáticos - elaborados por professores indígenas - e disponibilizados nas escolas das comunidades guarani no Rio.

Afinal, a fotografia, assim como as novas tecnologias, entre elas o vídeo, é uma arma de denúncia e garantia de direitos. Essa foi a síntese de Genilson da Silva, jovem guarani que participa de manifestações e usa as redes sociais para se expressar em prol de seu povo, seus parentes no Brasil. Ele entendeu que através de imagens fotográficas é possível se expressar, mostrar a poética e riqueza dos guarani, mas também denunciar preconceitos, discriminações e violências sofridas. A fotografia é uma técnica-linguagem que narra histórias, saberes e pode (acreditamos) ser um importante recurso na construção de metodologias de ensino-pesquisa (um dos objetivos, entre outros, da Ação Saberes Indígenas na Escola).