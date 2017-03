Taquiprati: Como nós, velhos, brincávamos?

Leia a coluna 'Taquiprati' deste domingo, 26 de março, do DIÁRIO DO AMAZONAS

Por José R. Bessa Freire

I am out of the game.

(Leonard Cohen)



- Tuturubim tetê tique-taque tambarola teje dentro teje fora.

Era assim que, no bairro de Aparecida, em Manaus, a gente escolhia, nos anos 1950, quem ficaria na berlinda ou ocuparia lugar de destaque nas brincadeiras. Essa fórmula de sorteio, que a TV substituiu por "uni duni tê", foi ressuscitada nesta terça (21) na escola EDEM, em Laranjeiras, no Rio, numa aula para crianças do 1º ano do Ensino Fundamental. Aos seis anos, elas estão estudando as fases da vida e se interessaram em conhecer a rotina de um idoso. Esse velhinho aqui, quase septuagenário, foi escolhido para conversar com a turma, atendendo indicação de sua neta à professora.



Durante uma hora, as crianças me bombardearam com dezenas de perguntas para comparar as nossas respectivas infâncias. De saída, um menino com cara sapeca provocou:

- Você era muito bagunceiro?

Fui sincero:

- Muito! Aprontei muuuuuito! Eu tocava o terror - respondi sem disfarçar o orgulho. O menino abriu um sorriso cúmplice e sacana, pedindo detalhes. Mas a expressão discretamente aflita da professora me fez omitir as travessuras, que só conto em particular para minha neta (e assim mesmo longe dos pais dela), porque afinal, sem insubmissão não haveria História. Além do mais, uma transgressãozinha aqui e ali pode fazer um bem danado à vida e ao insubmisso. Em certas circunstâncias, bien sûr.



O que é Mbaravija?

Queriam saber como era meu trabalho de professor de gente grande na UERJ e na UNIRIO. Por ser monotemático, lhes falei dos cursos de formação de professores indígenas que ministro. Mostrei o livro Maino´i rapé - o caminho da sabedoria, que fizemos com os professores guarani. As crianças adoraram um cartaz bilíngue guarani x português com adivinhações: "Mbaravija, Mbaravija? - O que é, o que é?", editado pelo Museu do Índio. Acertaram quase todas as adivinhações com que os velhos guarani desafiam filhos e netos.



- Na sua época tinha dinossauros? - me perguntou uma menininha linda, quando soube que no mundo da minha infância não existiam tablets, celular, videogame, internet, computador, televisão, shopping. Coitadinho do vovô! Como é, então, que eu brincava? Desafiado, fiz uma enorme lista parecida ao Jogos Infantis, o óleo sobre tela do Pieter Bruegel, o Velho, com crianças em roupas alegremente coloridas se divertindo na praça, no jardim, nas ruas, dentro de casa e até na beira do rio em mais de 80 brincadeiras do séc. XVI.



O velho Bruegel se entusiasmaria com brinquedos amazônicos caseiros: o caroço do marimari fornecia os óculos, o de tucumã o time de botão e a bolinha de gude. O pião era de goiabeira, o telefone de caneca de leite condensado, a curica de papel. O trator era lata redonda cheia de areia atravessada por arame. O aro de bicicleta era rodado com vareta. Havia ainda brincadeiras mais universais: perna de pau, barra bandeira, macaca (amarelinha), queimada ou cemitério, cabo de guerra, 31 alerta, manjalé, alguns descritos por Thiago de Mello em seu Manaus, Amor e Memória.



Tinha brincadeira sazonal. Na época das chuvas, milhares de tanajuras, fêmeas das saúvas, voavam à tardinha, buscando acasalar. Corríamos com uma lata, gritando: "Cai, cai tanajura, tua bunda tem gordura". A autonomia de voo delas era pequena. Caíam. A mãe da gente fazia farofa supimpa.



Estreita, estreitinha

As brincadeiras quase sempre eram iniciadas com vários tipos de sorteio como o tuturubim. Um deles trazia a voz do mundo rural e católico, separando sílaba por sílaba:

- "Fui no mato cortar lenha, santo Antônio me chamou, quando santo chama a gente, que fará o pecador? Anambu, Anambu, quem está fora és tu, Anabela, Anabela, quem está fora é ela".



Brinquei muito de ciranda com minhas nove irmãs e me preparei psicologicamente para pagar o mico na EDEM cantando cantiga de roda. Na minha memória constavam várias: "Esta menina que está na roda, já tem idade, idade de casar", "Bom dia, Vossa Senhorinha, matutiro, tirulá", "Pombinha quando tu fores, me escreve pelo caminho", "Pombinha branca, o que estás fazendo?" "Janeiro vai, janeiro vem, tu és de todas de mim também", "Machada minha machadinha", "Onde mora a bela condessa" ou "Eu sou leiteira, eu sou leiteira, eu vendo leite, na cidade de Lisboa".



O tempo, porém, se esgotou. No final, me pediram para deixar uma brincadeira para a turma. Hesitei entre "Berlinda", "Tome esse anelzinho e não diga nada a ninguém" e "Larga, Estreita, Estreitinha". Optei pela última. As crianças ficam todas sentadas, aquela que foi sorteada pergunta à primeira da fila:

- Você quer comprar fita?

Diante da afirmativa, nova pergunta:

- Fita larga, estreita ou estreitinha?



Se a resposta for "larga", as duas crianças trocam um abraço. "Estreita" um aperto de mão" e "Estreitinha" um beijo na bochecha. Quando era a Socorro da dona Maria Rosa eu sempre respondia "Estreitinha".

O Brasil seria outro se a Escola Dinâmica do Ensino Moderno (EDEM) se multiplicasse. Esse espaço de liberdade, essa integração família e escola é o que os índios e a França estão fazendo. Professoras aposentadas na França e velhos indígenas são convocados para contar histórias na escola, teatralizando a narrativa e recuperando a memória oral na nossa sociedade digitalizada.



O tempo da aula e da vida passou rápido. De qualquer forma, as crianças me fizeram sentir que ainda não estou fora do jogo. I am not out of the game, my Lord".,