Taquiprati: Uma entrevista com Raoni: liberdade fica comigo

Leia a coluna Taquiprati deste domingo, 5 de março, do Diário do Amazonas

Por José Ribamar Bessa Freire

Oito de agosto de 1980. Meio dia. Cerca de 20 peões, armados com moto-serra por um fazendeiro, derrubavam árvores no Norte do Xingu. Já haviam sido advertidos que ali era área indígena. Onze deles foram, então, mortos a bordunadas, numa ação unificada de 90 índios de seis nações, que teve repercussão internacional. Paulo Suess e eu entrevistamos para o Porantim, vários líderes indígenas que negociavam a paz com o general presidente da Funai. Entre eles, Raoni, que agora defendeu o Xingu no sambódromo. Recupero aqui parte da entrevista, uma aula de sabedoria.

P. Quando começou o conflito?

R. Quando fazendeiro começou a derrubar o mato, faz tempo. Fazendeiro derrubou dois km de mato aqui ( indica no mapa). Então o meu povo foi caçar. Ai, o Bedjai, meu sobrinho, escutou barulho da moto-serra. Nós descemos e encontramos o pessoal derrubando mato. Chegamos lá, os caras tudo com medo de mim. Falei pra eles: "Não, não tem medo não. Pode voltar aqui que eu quero falar com você". Então, ele voltou. Conversei assim: "você pode procurar outro lugar, pode encontrar mato, terra, fazer roça e casa, plantar capim, criar boi. Mas fora daqui. Aqui não! Aqui você não pode voltar mais. Então o cara falou pra mim: você é o dono das terras, né, mas foi patrão que mandou a gente trabalhar aqui. Então eu disse: "Essa terra é nossa mesmo". Aí eles saíram. Nós voltamos pra aldeia e falamos pro diretor do Parque, o Cico (Chico, Francisco de Assis Silva).

P. Quer dizer que a Funai já sabia de tudo?

R. Mandei rádio duas vezes pro presidente da Funai mandar avião. Esperei três semanas, o avião não foi lá. Então um primo meu, o Moikora disse que os caras tinham voltado pra derrubar o mato. Aí eu falei: "Você vai junto com outras pessoas também pra botar pra fora os fazendeiros. Fui lá pra minha aldeia esperar o avião. Cheguei lá às 8 horas da noite. Minha mulher falou: "Nosso filho foi junto com o pessoal". Então, fui descer atrás do meu criança. Encontrei o pessoal voltando, Já tinham brigado. Foi assim. Foi assim".

P. Então, vieram pra Brasília e o presidente da Funai prometeu desviar o traçado da Br-080? Você acreditou?

R. Olha, eu acredito um pouco e eu não acredito muito não. Acredito só um pouquinho. Eu vou ver se ele vai fazer bem pra nós. Só acredito mesmo quando fizer.

P. Mas os fazendeiros dizem que a terra é deles...

R. (irônico) Olha, eu aprendi o português e sei nossa língua, sei o que é bom e o que é triste, o que é verdade e o que é mentira. Meu pessoal sabe que os brancos tão acabando nós, nosso mato, nossa terra, triste mesmo. Fazendeiro quer briga, nós não quer briga. Então eu falei com o presidente da Funai que o branco tava matando índio. Quando fazendeiro entrar em nossa terra, Funai deve dizer: por favor, procura outro lugar. Isto aqui é terra dos índios. Eu gostaria que Funai vai falar assim com os fazendeiros.

P. E você acha que o presidente da Funai entende vocês?

R. Capaz que sim. Eu não sei. Eu entendo bem ele. Não sei se ele entende bem de mim. Eu não sei. Eu vou ver. Ele fala bom, depois ele fala coisa ruim,

P. O que ele falou de ruim na reunião?

R.. Ele disse: "A Polícia Federal tá procurando quem levou pessoas lá pra matar os peões". Aí eu falei: "Bom, você quer que a gente seja preso aqui, você chama a polícia e prende todos nós. Eu tou aqui. Eu sou homem. Você também é homem". Falei assim, né? Ai ele disse: "Você não pode gritar assim". Eu disse: "Você que falou isso. Você pensa que eu é menino? Eu sou homem e vim conversar com você, sério, sobre nosso problema.

P. Quais brancos mataram seus avós?

R. Foi os portugueses, né. Português matou muito índio.

P. Mas e agora?

R. Agora é fazendeiro, seringueiro, castanheiro, garimpeiro, estão acabando com todo índio.

P. Você nasceu onde?

R. Eu nasceu em Kapoto. (indica no mapa). Foi aí que eu nasceu. Meu pai e minha mãe moravam aqui, sempre, no rio Liberdade. Depois, meu pai morreu no rio Liberdade. Minha mãe morreu no rio Liberdade. Minha filha nasceu no rio Liberdade. LIBERDADE VAI FICAR COMIGO AQUI.

P. E essa festa depois da morte dos peões?

R. Ah, sim. Sei. Nós, quando a gente pinta de preto, é que vai fazer guerra com outro gente; depois vai pra aldeia, cantando. Ai fica todo mundo junto pra fazer festa. ( Raoni canta em Txukarramae o primeiro Akarokri da noite).

P. Você ficou alegre com a morte dos peões?

R. Coitados né? Mas se eu vai junto, eu não deixava peões morrer. Coitadinho, né? Então eu falei pro meu pessoal: vocês não podem matar peão, coitado né? Eles tem de trabalhar com patrão deles pra ganhar dinheirinha pra comprar coisa pra vida deles. Mas quando o pessoal chegou lá, teve dois caras que falou que índio é bobagem, vagabundo, galinha, cachorro. Então o pessoal ficou brabo e matou logo. Mas eu não gostei. Se fosse um fazendeiro... Eu pode brigar com fazendeiro sem problema.

P. Raoni, pra terminar, fale de você. Quantos filhos você tem?

R. Nove , 3 homens, 3 mulheres e morreu dois homens e uma mulher.

P. Como é que vocês chamam isso (aponta para o batoque)

R. Akokakô.

P. E porque você usa o akokakô?

R. A gente usa pra ficar mais valente, ter mais força, mais coragem.

P. Mas o Mekaronty, seu sobrinho, não usa...

R. Ah, agora ninguém mais que é jovem usa, depois que apareceu o branco.

P. Quer dizer que os jovens não tem mais coragem?

R. (uma longa e prolongada risada)

P. Você deu uma borduna de presente ao Nobre da Veiga?

R. Ele pediu, eu dei.

P. Você não tem medo que ele use contra você?

R. (outra longa risada). Capaz que sim. Capaz que sim.