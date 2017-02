Tarifa Melo: prefeito Arthur Neto anuncia que tarifa de ônibus será de R$ 3,80

Prefeito anunciou novo valor na tarde desta terça-feira. Foto: Alex Pazuello/ Semcom

Matéria atualizada às 19h00

Manaus - Após o Governo do Estado retirar os subsídios concedidos ao transporte público, a nova tarifa de ônibus de Manaus será de R$ 3,80, que valerá a partir de sábado. O anúncio foi feito na tarde desta terça-feira (21), pelo prefeito Arthur Neto. O valor será mantido sem subsídios do Governo e da Prefeitura, segundo o prefeito. Foi anunciado, também, que a tarifa estudantil não será reajustada e permanecerá congelada no valor de R$ 1,50, e que a frota da capital receberá 200 novos ônibus com ar-condicionado.

A "Tarifa Melo" foi estudada pela Prefeitura após o Governo do Estado retirar os subsídios concedidos ao transporte público depois do reajuste da passagem para R$ 3,30, valor atual.

Veja a coletiva:

De acordo com o prefeito Arthur, a decisão foi tomada para não comprometer a Prefeitura de Manaus e o povo da capital. "Teríamos arcar com isso ou com um subsídio de R$ 100 milhões, que ia sair nas contas e nas costas do nosso povo. Infelizmente, a insensibilidade do governador José Melo, por razões pessoais e mesquinhas, fizeram com que ele, achando que me punia, partisse para punir os ususários do transporte coletivo", disse.

Exigências

Ainda durante a coletiva dessa tarde, o prefeito anunciou que exigiu das empresas de transporte coletivo que atuam na capital a chegada de 200 ônibus novos com ar-condicionado. O prazo é que até março, uma primeira parcela dessa frota nova já esteja na capital, de acordo om o Arhtur, e que o total esteja operando até dezembro.

A prefeitura também exigiu que os ônibus tenham intranet - sistema de comunicação entre o Sinetram e os ônibus, além de wi-fi nos terminais da cidade.

Paralisação

O anúncio da nova tarifa aconteceu após o fim de mais uma paralisação que os rodoviários realizaram na manhã desta terça.

Segundo o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram), apenas 30% da frota de todas as empresas operou pela manhã, prejudicando cerca de 300 mil usuários do transporte público. O Sinetram anunciou que vai acionar a Justiça do Trabalho contra o ato da categoria.

O presidente do Sindicato dos Rodoviários, Givancir Oliveira, afirmou que a paralisação foi um ato em protesto ao atraso no pagamento do vale salarial e, segundo ele, partiu dos próprios trabalhadores.

Os Rodoviários negociam acordo para conseguir 10% de reajuste salarial ou 8% a mais no plano de saúde com um dependente, no entanto, após o anúncio da retirada dos subsídios ao transporte feito pelo Governo do Estado, o Sinetram teria se retirado da mesa de negociações.

Reunião com a Defensoria

Após o anúncio do novo reajuste, representantes da Defensoria Pública do Amazonas, Procon Amazonas e Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-AM) decidiram entrar com uma medida liminar para que o aumento não aconteça nesta semana. Membros dos órgãos de direito do consumidor decidiram, em reunião, que irão buscar anular o aumento no valor da passagem de ônibus.

O defensor público, Carlos Almeida Filho, afirmou que irá protolocar, na quarta-feira (22), um processo judicial (tutela de urgência), e submeter o poder judiciário estadual para que se manifeste em relação ao pedido. Para a Defensória Pública, a retirada dos subsídios concedidos ao transporte público pelo Governo do Estado deve ser discutida para que não cause prejuízos para a população.