TJAM defende projeto de agrupamento de Comarcas e ganha adesão da ALE

Tribunal quer a permanência mínima de dez dias do juiz no município, todos os meses, e reduzir custos, para redirecionar os investimentos, conforme o projeto que terá sugestões dos deputados

O presidente do TJAM, Flavio Pascarelli, se reuniu com os deputados na ALE para debater pontos do projeto. Foto: Divulgação/ALE/Edmar Perrone

Manaus - O projeto que prevê o agrupamento de 12 Comarcas do interior que recebem baixo volume de processos foi defendido, nessa terça-feira (28), pelo presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), desembargador Flavio Pascarelli, na Assembleia Legislativa do Estado (ALE).

De acordo com Pascarelli, a intenção é assegurar a permanência mínima de dez dias do juiz no município, todos os meses, e reduzir custos para o Tribunal, permitindo o redirecionamento de investimentos para áreas prioritárias das Comarcas. O presidente do TJAM disse, ainda, que a estrutura de pessoal nessas localidades permanecerá a mesma.

“Esse projeto vai tornar a presença de um juiz de Direito mais efetiva nos municípios. Vou aguardar as manifestações por escrito dos deputados da Assembleia, para que haja mudanças no projeto e, após isso, ser apreciado no Pleno do Tribunal pelos demais desembargadores”, disse.

O presidente do TJAM destacou, ainda, que municípios como Envira e Japurá não tinham juízes titulares há oito anos e serão beneficiados.

O projeto prevê o agrupamento das Comarcas de Amaturá, Atalaia do Norte, Canutama, Envira, Ipixuna, Itamatari, Japurá, Juruá, Jutaí, Pauini, Santa Isabel do Rio Negro e Uarini. No levantamento inicial, o TJAM atestou que, em 14 meses de trabalho, essas Comarcas receberam, juntas, 4.699 processos, uma média mensal de 28 processos por juízo. Amaturá, por exemplo, de janeiro de 2016 a fevereiro deste ano, recebeu 190 ações, ou uma média de quase 14 processos por mês. Japurá, no mesmo período, registrou a distribuição de 192 processos. O maior número de ações recebidas foi na Comarca de Jutaí, com 636 ações em 14 meses.

Ficou definido que a matéria receberá alterações recomendadas por quatro parlamentares: Luiz Castro (Rede), Belarmino Lins (PROS), Sidney Leite (PROS) e Adjuto Afonso (PDT).

Já o deputado Luiz Castro, antes contrário ao projeto, disse que, após a reunião dessa terça-feira, as duas partes entraram em consenso. “Não haverá extinção de comarcas e nem o retrocesso de rebaixá-las. O desembargador deixou aberto para sugestões e nós vamos dar a nossa contribuição”, disse. “Convencemos o desembargador a manter, especialmente, as comarcas de Envira, Ipixuna e Itamarati e a buscar uma alternativa legal, para que os juízes possam atuar no interior, sem que haja um retrocesso no atendimento à população”, disse.

O deputado Serafim Correa (PSB) ressaltou que o próprio Tribunal divulgará os dias em que o juiz estará em determinada comarca melhorando, segundo ele, o atendimento à população interiorana. “O nível de entendimento foi muito bom na conversa com o desembargador. Isso é o que defendo o pacto de governança entre os poderes”, comentou.

O deputado Platiny Soares (DEM) também se posicionou favorável ao projeto. “A iniciativa do presidente do Tribunal de Justiça é totalmente plausível, e desde já, conta com meu total apoio. Diminuir o vazio Judiciário em nossos municípios é dar dignidade ao povo do interior”, disse o deputado, que preside a Comissão de Assuntos Municipais da ALE.