TJAM escolherá no dia 7 de março a lista para desembargador

Depois do envio da lista tríplice, o governador do Amazonas terá que escolher, em 20 dias, o novo desembargador

Na última quinta-feira (23), o MP promoveu a eleição interna que levou à formação da lista sêxtupla com os indicados à vaga de desembargador do TJAM. Foto: Divulgação

Manaus - O Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) informou, nessa sexta-feira (24), que já incluiu na pauta da próxima sessão do Tribunal Pleno, marcada para o dia 7 de março, a escolha dos candidatos do Ministério Público (MP-AM) que vão compor a lista tríplice a ser encaminhada ao governador do Amazonas, José Melo (PROS), a quem caberá a definição do novo desembargador da Corte pelo quinto constitucional. A última vaga preenchida na Corte amazonense respeitando esse dispositivo, destinado ao MP, foi há 13 anos, com a entrada da representante do órgão ministerial, à época, desembargadora Socorro Guedes.

Na última quinta-feira (23), o MP promoveu a eleição interna que levou à formação da lista sêxtupla com os indicados à vaga de desembargador do TJAM. Dos 12 candidatos que concorreram à eleição, os seis mais votados foram: o procurador-geral de Justiça licenciado, Carlos Fábio Braga Monteiro – 28 votos; procurador de Justiça Hamilton Saraiva dos Santos – 26 votos; procuradora de Justiça Antonina do Couto Valle – 25 votos; procurador de Justiça Francisco Cruz – 13 votos; procuradora de Justiça Jussara Pordeus – 12 votos; promotor de Justiça Paulo Stélio – 12 votos.

A eleição foi realizada na sede da Procuradoria Geral de Justiça e 137 membros do MP votaram, conforme informações da assessoria do MP. Depois do envio da lista tríplice, o governador escolherá, em 20 dias, o novo desembargador.