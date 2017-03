TRE julga 29% processos eleitorais a menos este ano, mostram dados

A redução fica mais evidente se comparada ao 1º bimestre de 2015. Foto: Sandro Pereira

Manaus - De janeiro a fevereiro deste ano, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) julgou 53 processos eleitorais, 29% menos que os 75 julgados no mesmo período de 2016. Foi o menor número de processos dos últimos cinco anos, no período, segundo dados disponíveis no site da instituição.

A redução fica mais evidente quando comparado com o primeiro bimestre de 2015, quando TRE realizou 88 julgamentos. No ano de 2014, foram 70 julgamentos em janeiro e fevereiro. Em 2013, foram 81 processos julgados.

Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o TRE do Amazonas possui 427 processos pendentes de julgamentos. Entre os processos que ainda aguardam julgamento no TRE estão três ações de investigação judicial eleitoral e duas ações de impugnação de mandato eletivo em que são pedidos a cassação do mandato do governador do Amazonas José Melo (PROS).

No último dia 21, o TRE julgou improcedente um recurso da coligação ‘Lábrea Forte, Com União, Humildade e Trabalho’ que pedia a reformulação de uma decisão do TRE que liberou o registro de candidatura do prefeito eleito em Lábrea Gean Barros (PMDB). No recurso, a coligação sustentava que o prefeito está inelegível porque tinha contas reprovadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU), no entanto, os membros do TRE negaram o pedido sob o argumento que decisões judiciais já haviam suspendidos os efeitos da inelegibilidade por reprovação de contas no TCU.

Na decisão, o relator do processo, desembargador João Simões afirma que “há falar no vício de omissão apontado, estando demonstrado que a Embargante pretende o reexame da matéria, o que não admitido pela via recursal dos embargos de declaração”, cita o magistrado.

Em outro processo, o TRE manteve uma multa aplicada ao deputado federal Hissa Abrahão (PDT) quando ele concorreu a Prefeitura de Manaus na eleição do ano passado. Em um processo ingressado pelo PRP, o então candidato foi acusado de propaganda antecipada na internet e, por isto, foi multado em R$ 20 mil. No TRE, Hissa tentava reverter a decisão.

No processo, o parlamentar alegou que “houve um equívoco na sentença prolatada, considerando que as publicações tidas por irregulares não configuram propaganda antecipada ao passo em que não houve pedido explícito de votos, mas tão somente menção à pré-candidatura”.

No entanto, para o TRE, a propaganda foi irregular porque foi feito por meio de propaganda paga em rede social. A reportagem tentou ouvir ontem a Secretaria Judiciária do TRE, mas não teve êxito até a publicação desta matéria.