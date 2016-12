Trump diz que ONU virou "um clube para as pessoas se divertirem", no Twitter

O presidente eleito dos Estados Unidos está questionando o papel da ONU, três dias após aprovação de resolução que condena as colônias israelense em terras palestinas

Na sexta-feira, Trump disse que ficaria "muito mais difícil negociar a paz" com a derrota de Israel na ONU. Foto: AFP

Israel - O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, está questionando o papel da Organização das Nações Unidas (ONU), três dias após o Conselho de Segurança aprovar uma resolução que condena as colônias israelense em terras palestinas.

"A ONU tem tanto potencial, mas agora é só um clube para as pessoas se reunirem, conversarem e se divertirem. Muito triste!", escreveu Trump em sua conta oficial no Twitter.

Na sexta-feira, quando a resolução foi aprovada por 14 dos 15 membros do Conselho de Segurança (os EUA se abstiveram), Trump disse que ficaria "muito mais difícil negociar a paz" com a derrota de Israel na ONU. "Mas vamos conseguir mesmo assim!", tuitou.

Hoje, o embaixador israelense nos Estados Unidos, Ron Dermer, disse em entrevista à CNN nesta segunda-feira que o país tem provas do envolvimento do governo Barack Obama na resolução. "Nós vamos apresentar essa prova ao novo governo por meio dos canais apropriados. Se eles quiserem compartilhar com o povo norte-americano, podem fazê-lo", disse Dermer.

Dermer aproveitou para acusar os palestinos de estarem tentando implementar uma guerra legal e diplomática contra Israel. "Eles não querem negociar a paz conosco. Eles querem culpar Israel pela falta de paz e internacionalizar o conflito", afirmou. Fonte: Associated Press.