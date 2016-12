Vereadores aprovam ‘Prêmio de Jornalismo’ e ‘Medalha de Mérito Empresarial Phelippe Daou’

Matérias aprovadas fazem homenagem ao jornalista e empresário Phelippe Daou, falecido no último dia 14 de dezembro. Foto: Reprodução

Manaus - Duas matérias aprovadas, nesta sexta-feira (23), em Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Manaus (CMM), fazem homenagem ao jornalista e empresário Phelippe Daou, falecido no último dia 14 de dezembro.

O Plenário promulgou o Projeto de Resolução nº 012/2016, de autoria do vereador Elias Emanuel (PSDB), que acrescenta novo inciso ao Artigo 174 do Regimento Interno, que cria a Medalha de Mérito Empresarial Phellipe Daou. Conforme o autor do projeto, um dos critérios para a outorga da medalha é ter trabalhado mais de dez anos no ramo empresarial com serviços relevantes para o município.

Além disso, os vereadores aprovaram em plenário e encaminharam para sanção do prefeito de Manaus, Arthur Neto, o Projeto de Lei nº 183/2016, de autoria do vereador Plínio Valério (PSDB), que fica instituído o Prêmio Phelippe Daou de Jornalismo, a ser concedido aos profissionais da área, atuando no rádio, televisão e jornal, que obtiveram destaque durante o ano.

O prêmio ficará sob a responsabilidade da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), em 2017. A premiação será no dia da morte de Phelippe Daou, 14 de dezembro.