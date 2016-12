Vereadores aprovam projetos que reduzem despesas na CMM

Foram promulgado projetos que congelam salários do prefeito, vereadores e secretários, reforma administrativa, além da redução da verba de gabinete

Na última sessão da legislatura 2013-2016, presidida por Wilker Barreto, foram aprovadas matérias de contenção de gastos. Foto: Divulgação/Tiago Correa/CMM

Manaus - Os vereadores da Câmara Municipal de Manaus (CMM) aprovaram, nesta sexta-feira (23), na última sessão da legislatura 2013-2016, cinco projetos de lei da Mesa Diretora. O PL 191/2016 que visa congelar os salários dos vereadores até 2020, o PL 192/2016 que mantém os subsídios do prefeito, vice-prefeito, secretários e subsecretários municipais, o PL 194/2016 que estabelece a redução da verba de gabinete dos parlamentares de R$ 60 mil para R$ 48 mil, o PL 193/2016 que dispõe sobre a Cota para o Exercício de Atividade Parlamentar (Ceap) de 2017, além do PL 195/2016 que trata da reestruturação administrativa do quadro de cargos comissionados.

Atualmente, o salário do prefeito é R$ 18 mil. O vice-prefeito tem salário de R$ 17 mil e os secretários e subsecretários recebem R$ 15 mil e R$ 14 mil, respectivamente. Já o salário bruto de um vereador é de R$ 15.031,00.

De acordo com o presidente da Casa, vereador Wilker Barreto (PHS), os projetos aprovados são medidas de contenção de gastos para os próximos anos, qualificados de ‘projetos do sacrifício’. De acordo com Barreto, são atitudes incomuns, mas necessárias em função da crise.

“Eu estou fazendo uma grande reestruturação na Câmara. Nós estamos adequando a Ceap nos moldes da Assembleia. Os próximos dois anos serão de muitas dificuldades financeiras para a CMM. O não aumento de salários e a redução da verba de gabinete são atitudes não só de moral, mas de cuidado econômico. Precisamos estar preparados para a crise”, disse.

Wilker ressaltou que em 2017 os custos com a folha de pagamento será o mesmo de 2016, porém, o orçamento é R$ 3 milhões a menos.

Para o próximo ano, de acordo com o projeto de lei, a Ceap fica estabelecida no valor de R$ 18 mil mensais destinados a custear exclusivamente gastos vinculados ao exercício da atividade parlamentar. Em 2016, a Ceap estava estabelecida em R$ 14 mil. Barreto justifica o aumento afirmando que os custos de cada vereador com o exercício parlamentar continuarão altos.

“A Ceap não é vencimento. Ela foi aumentada exclusivamente no item publicidade. Quanto mais transparente o mandato do vereador, melhor para a sociedade”, disse.

Para o vereador Plínio Valério (PSDB), as medidas são boas, pois ele acredita que os próximos anos serão de dificuldades para os vereadores. “Acho justo o aumento da Ceap, pois não tiveram aumentos de salários e de verba de gabinete. Era imoral aumentarmos nosso salário, mas é necessário esse aumento da Ceap”, afirmou.

Em relação à nova organização administrativa, os vereadores até 2016 poderiam contratar de 20 a 40 pessoas para o gabinete, com a aprovação da lei, esse número cai para 15 à 30 pessoas com salários iniciais de R$ 678 a R$ 2,3 mil, dependendo do grau de escolaridade. A lei especifica, ainda, que não poderão ser contratados funcionários analfabetos.

“Nós estamos extinguindo cargos de alto valor, reduzindo salários e redimensionando a Casa para uma diretoria de RH (Recursos Humanos) que é necessária por conta da ISO 9001:2008, ou seja, nós estamos fazendo toda uma engenharia financeira”, explicou Wilker Barreto.

De acordo com o projeto de lei, que tramitou com o número 195/2016, estão extintos nove cargos: seis de assessores especiais da presidência, um corregedor administrativo, um controlador chefe e o cargo de diretor de administração.

De acordo com o líder do prefeito na Casa, vereador Elias Emanuel (PSDB), todas as medidas de contenção de gastos foram aprovadas pelo Executivo.