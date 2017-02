Vereadores farão audiência sobre o fim de subsídio da tarifa de ônibus, em Manaus

Vereadores devem convocar representantes do governo estadual para cobrar a volta do subsídio retirado pelo governador José Melo (PROS), que mantinha o preço da tarifa mais baixo

Vereadores discutirão a retirada do subsídio pelo governo estadual. Foto: Tiago Corrêa/CMM

Manaus - O sistema de transporte público da cidade de Manaus vai ser debatido em audiência pública, conforme aprovação de requerimento de autoria do presidente da Comissão de Transporte, Viação e Obras Públicas, Rosivaldo Cordovil (PTN), aprovado, nessa terça-feira (14), no plenário da Casa Legislativa Municipal.

Rosivaldo Cordovil parabenizou o prefeito Arthur Neto (PSDB) que está na condução de negociações entre o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros (Sinetram) e os trabalhadores das empresas de ônibus, diante da nova realidade de retirada do subsídio da tarifa pelo governo do Estado. “As negociações vão avançando para que a população não seja penalizada”, disse, ao lembrar que a negociação evita problemas causados pela greve.

O vereador Chico Preto (PMN) cobrou a apresentação da planilha de custos do sistema. O vereador Cláudio Proença (PR) anunciou que está fazendo um levantamento técnico para verificar o valor real da tarifa.

Vice-líder do Governo Municipal, o vereador Álvaro Campelo (PP) ressaltou a forma “corajosa” com que Arthur atuou durante quatro anos, mantendo o valor da tarifa em R$ 3. “O prefeito mostrou que quem manda no transporte público de Manaus é a Prefeitura. Impôs com sua autoridade a manutenção da tarifa, mas infelizmente, nesse País, tudo aumenta”, disse.

Segundo ele, o debate do transporte público precisa ser feito com seriedade. “A Prefeitura tem adotado essa postura diante do problema que deveria ter sido resolvido lá atrás”, disse ele, destacando que o Governo do Amazonas suspendeu o subsídio e quem fica prejudicada é a população.

Líder do Governo Municipal, o vereador Marcel Alexandre (PMDB) disse que é preciso discutir a questão da retirada do subsídio pelo Governo para o segmento.

Para o vereador Jaildo dos Rodoviários (PCdoB), o corte do subsídio pelo Governo está refletindo no acordo coletivo dos rodoviários. E pediu a convocação de representantes do governo do Estado para a discussão da retirada dos subsídios ao setor.

O vereador Raulzinho (DEM) disse que “não precisa ser economista para saber que a planilha do transporte coletivo está defasada”. Segundo ele, se o reajuste fosse mantido todos os anos e não tivesse o subsídio da tarifa, o transporte público estava em dia com suas contas. Na opinião dele, a planilha de custos do transporte coletivo só vai reafirmar que a passagem precisa aumentar. “A planilha, tenho certeza, vai indicar uma tarifa maior que R$ 3,30”, disse.