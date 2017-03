AO VIVO: Deputados votam nesta manhã projeto do governo Melo que aumenta imposto

O PL foi adiado no último dia 23 e metade dos deputados se mostrou contra. Foto: Sandro Pereira

Manaus – Na manhã desta quarta-feira (29), na Assembleia Legislativa do Estado (ALE), acontece a votação do Projeto de Lei encaminhado pelo governador José Melo (PROS), que aumenta em 2% a alíquota de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de dezenas de produtos.

O líder do governo, deputado Sabá Reis (PR), afirmou que o PL será aprovado hoje da forma que veio do gabinete do governador. De acordo com ele o Estado 'vai quebrar' se a lei não for aprovada.

O deputado de oposição, Bosco Saraiva (PSDB), rebateu afirmando que se o projeto for aprovado, o número de desempregados do Amazonas vai crescer consideravelmente.

Entre os produtos que terão aumento de impostos estão combustíveis líquidos e gasosos derivados ou não de petróleo, exceto querosene e gasolina de aviação e gás de cozinha; óleo diesel, cigarros, bebidas alcoólicas, inclusive cerveja e chope; perfumes, produtos de beleza ou de maquiagem, barcos de recreio, esporte ou lazer; veículos automotores terrestres nacionais com capacidade superior a 2.000 centímetros cúbicos, televisão por assinatura e concentrados e extrato para bebidas não alcoólicas.

O presidente da CDLJ-AM, Erick Bandeira, afirmou que a lei do aumento do ICMS veio para dificultar a economia do Amazonas. Ele ressalta que existe um grande risco de empresas fecharem as portas e as demissões aumentarem.

"O governo pode procurar outras medidas para aumentar a arrecadação dos impostos. Aumentar a cobrança de serviços e produtos essenciais não é o caminho", disse.

Cerca de 30 pessoas fizeram protesto na frente da ALE

Foto: Sandro Pereira

O PL foi adiado no último dia 23 e metade dos deputados se mostrou contra. Os empresários também estiveram na ALE para fazer pressão contra o projeto. A maioria deles falou em desemprego e fechamento de empresas, em caso de aprovação.

A porta de acesso a galeria do plenário está trancada e policiais fazem a segurança

Foto: Asafe Augusto

Nove deputados afirmaram que vão votar contra o projeto: Alessandra Campêlo (PMDB), Vicente Lopes (PMDB), Wanderley Dallas (PMDB), Augusto Ferraz (DEM), Bosco Saraiva (PSDB), José Ricardo (PT), Luiz Castro (REDE), Dermilson Chagas (PEN) e Serafim Corrêa (PSB).