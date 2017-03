Clínica de Nutrição abre agendamento de consultas gratuitas para a comunidade

O serviço oferecido é de orientação para reeducação alimentar e também direcionada a pacientes com diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares e alergias alimentares

A Clínica de Nutrição funciona na unidade da Estácio, na Avenida Constantino Nery, de segunda a sexta-feira, de 8h às 11h e de 13h às 16h. Foto: Divulgação

Manaus – A Clínica de Nutrição da Faculdade Estácio já está atendendo as pessoas interessadas em agendar consultas. O atendimento oferecido no local é gratuito e indicado para todas as faixas etárias.

O serviço oferecido é de orientação para reeducação alimentar e também direcionada a pacientes com diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares e alergias alimentares.

A Clínica de Nutrição funciona na unidade da Estácio, na Avenida Constantino Nery, de segunda a sexta-feira, de 8h às 11h e de 13h às 16h. Os interessados podem agendar o serviço pelos telefones 98113-4191 e 98112-2783 ou na coordenação de Estágio e Nutrição.

Segundo a coordenadora do curso, Rita Machado, o atendimento é realizado por alunos, com a orientação dos professores da instituição. Os pacientes são avaliados individualmente e recebem planos alimentares específicos, conforme a necessidade e patologia.

Rita Machado ressalta a importância do acompanhamento nutricional para a prevenção de doenças. Ela cita como exemplo o levantamento do Ministério da Saúde (MS), apontando que 80% das doenças cardiovasculares podem ser evitadas através de uma alimentação equilibrada. “Doenças crônicas, como o diabetes e hipertensão, também podem ser prevenidas ou controladas por meio da alimentação saudável”, destacou.

Para a professora, essa é uma oportunidade para os alunos colocarem em prática os ensinamentos teóricos da sala de aula.

A Clínica de Nutrição da Faculdade Estácio funciona desde 2014. No ano passado, foram realizados cerca de 100 atendimentos, que beneficiaram a comunidade e, também, funcionários e alunos da instituição.