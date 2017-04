Curso de cuidador de idosos abre inscrições na próxima semana

Serão oferecidas 70 vagas no Cuidadoso, capacitação realizada pela Fundação Doutor. Thomas em parceria com a Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional

Manaus – A partir da próxima segunda-feira (10), estarão abertas as inscrições para o curso de cuidador de idosos, o Cuidadoso, por meio do site doutorthomas.manaus.am.gov.br. São oferecidas 70 vagas.

A capacitação é realizada pela Fundação de Apoio ao Idoso Doutor. Thomas (FDT), em parceria com a Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (ESPI).

O curso tem carga horária de 300 horas, sendo 200 de aula teórica e 100 de aula prática. “As aulas teóricas, ministradas na ESPI, são divididas em módulos apresentando todo o universo da terceira idade aos alunos. Já nas aulas práticas, realizadas na FDT, os alunos aplicam os conhecimentos teóricos por meio de atividades”, explicou a coordenadora do curso, Maria da Luz Abreu.

Etapas

Nos dias 17 e 18 de abril, os candidatos selecionados deverão comparecer ao auditório do Parque Municipal do Idoso (PMI), na Avenida Rio Mar, 1324, Nossa Senhora das Graças, nos horários de 8h às 12h e 14h às 16h, para apresentar a documentação.

Entre os documentos exigidos, estão: RG e CPF, certidão de nascimento, casamento ou divórcio, certificado de conclusão do ensino médio, comprovante de residência, certificado de alistamento militar (no caso dos homens), duas fotos 3x4 e efetuar o pagamento de uma taxa de 40 reais.

O curso terá início no dia 12 de maio, das 8h às 12h, com uma aula inaugural realizada no PMI, com a entrega dos kits e a realização de da palestra ‘A importância do Cuidador de Idosos no Mercado de Trabalho’, ministrada pela psicóloga Ledina Lima.

No dia 15 de maio, as aulas começarão a ser ministradas na ESPI, na Avenida Professor Nilton Lins, 3259, Parque das Laranjeiras, nos horários de 8h às 12h.

O Cuidadoso tem duração de quatro meses, com previsão de término para agosto. Mais informações podem ser obtidas por meio do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre o Envelhecimento em Manaus (NEPEM), da FDT, pelos telefones (92) 98844-5609 e 3215-6007.