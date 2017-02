UBS Frank Calderon passa oferecer teste rápido para HIV, sífilis e hepatites B e C

O teste rápido tem a vantagem de ser realizado em até 30 minutos. Foto: Divulgação

Manaus - A Prefeitura de Manaus informou que a Unidade Básica de Saúde (UBS) Frank Calderon, localizada na Rua Boa Esperança, s/n, Crespo, zona sul, começou a oferecer teste rápido para HIV, sífilis e hepatites B e C, ampliando para 113 o número de unidades da rede municipal de saúde que já oferecem o serviço em todas as zonas da cidade.

A oferta do teste rápido na UBS Frank Calderon está sendo feita às sextas-feiras, das 7h às 12h. O secretário municipal de Saúde, Homero de Miranda Leão Neto, explica que o teste rápido tem a vantagem de poder ser realizado em até 30 minutos, com o pré e o pós-aconselhamento, permitindo o diagnóstico de forma mais simples, sem a necessidade de profissionais especializados ou de equipamentos específicos de laboratório.

Segundo o secretário, a maior vantagem do teste rápido é a identificação precoce das doenças e o começo imediato do tratamento. “Dessa forma, não apenas ampliamos a qualidade do tratamento, evitando que os casos evoluam para formas mais graves, como também quebramos a cadeia de transmissão dos vírus”, afirmou.

A UBS Frank Calderon é a 38ª Unidade de Saúde a ofertar o teste rápido na zona Sul de Manaus e mais 14 já foram capacitadas e devem finalizar a implantação do serviço a partir de março.