Fundação de Medicina Tropical e Alfredo da Mata oferecem testes rápidos para diagnóstico de HIV

A iniciativa faz parte da ‘Semana de Conscientização do Diagnóstico Precoce de HIV'. Foto: Divulgação

Manaus – Até sexta-feira (31), a as fundações de Medicina Tropical (FMT-HVD) e Alfredo da Mata (Fuam) vão intensificar a oferta de testes rápidos para diagnóstico de HIV. O atendimento na Fuam acontece de 7h às 9h e, na FMT-HVD, de 10h às 14h.

A iniciativa faz parte da ‘Semana de Conscientização do Diagnóstico Precoce de HIV’, criada pelo Governo do Estado, através da Lei 4.444/2017.

De acordo com a diretora presidente da FMT-HVD, Graça Alecrim, a iniciativa é de extrema importância para alertar a população e, principalmente os jovens, que compõem a faixa etária de maior incidência da doença, para a importância do diagnóstico precoce.

“Os tratamentos disponibilizados, hoje, oferecem condições para que os pacientes convivam com a doença e com qualidade de vida. Porém, é preciso ressaltar que a Aids não tem cura, além de provocar uma série de restrições à vida do paciente, que precisará de acompanhamento contínuo ”, destaca a diretora.

Dados

Conforme o Boletim Epidemiológico HIV/Aids, do Ministério da Saúde (MS), o Amazonas registrou 1.227 novos casos de HIV e 299 óbitos, em 2016. O estado tem apresentado taxas de detecção superior à média nacional, desde 2006.

O maior pico foi em 2013, quando a taxa se situou em 37,4 casos por 100 mil habitantes, 83% maior que a média nacional, que é de 20,4 casos. Em 2016, a taxa ficou em 31,5 casos por 100 mil habitantes.