Hemoam faz coleta externa nesta quinta-feira em centro de compras da Cidade Nova

Qualquer pessoa com boa saúde, idade entre 18 a 69 anos e peso a partir de 50 quilos, pode doar sangue. Foto: Divulgação

Manaus – Nesta quinta-feira (16), a equipe da Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) estará no Sumaúma Park Shopping (Avenida Noel Nutels, Cidade Nova), para realizar a Campanha de Coleta Externa do órgão. A ação vai acontecer de 9h às 20h, no vampirão, unidade móvel equipada para receber os doadores.

De acordo com a gerente de coleta externa do Hemoam, Eleonora Araújo, a meta é conseguir pelo menos 100 bolsas de sangue durante a ação no centro de compras. “A coleta será feita no vampirão, que vai estar estacionado pela entrada do shopping”, destacou.

Qualquer pessoa com boa saúde, idade entre 18 a 69 anos e peso a partir de 50 quilos, pode doar sangue. O candidato à doação deve estar bem alimentado e munido de documento de identidade. Todo o processo de coleta não dura mais de 30 minutos e, em até 72h, o sangue está pronto para ser distribuído.