Inca estima 4,5 mil novos casos de câncer entre 2016 e 2017, no AM

No Dia Mundial de Combate ao Câncer, neste sábado, a médica oncologista clínica Gilmara Resende chama a atenção para a importância da prevenção e do diagnóstico precoce da doença

Para o Brasil, o Inca prevê 600 mil novos casos diagnosticados. Foto: Reprodução

Colaboração de Girlene Medeiros

Manaus - Por ano, cerca de 8 milhões de pessoas morrem vítimas de câncer no mundo. O Instituto Nacional do Câncer (Inca) estima que, entre 2016 e 2017, 4.590 novos casos serão diagnosticados no Amazonas. Para o Brasil, o Inca prevê 600 mil novos casos diagnosticados. No Dia Mundial de Combate ao Câncer, neste sábado (04), a médica oncologista clínica Gilmara Resende chama a atenção para a importância da prevenção e do diagnóstico precoce da doença.

Segundo Gilmara Resende, que atua na clínica Oncológica Cirurgiões, no Brasil, o tipo de câncer mais comum na população é o de pele do tipo não melanoma. Nos homens, o mais frequente é o de próstata, seguido de pulmão, intestino grosso, estômago e cabeça e pescoço, enquanto entre as mulheres prevalece o câncer de mama, seguido por intestino, colo do útero, pulmão e estômago.

A médica explica que o câncer acontece quando surgem células com DNA danificado que se multiplicam desordenadamente e invadem os tecidos vizinhos e outros órgãos. O sistema imunológico do indivíduo não é capaz de reconhecer as células ‘defeituosas' e elas se alojam em qualquer parte do corpo.

A especialista ressalta que as causas dessas mutações não são completamente conhecidas, mas sabe-se que fatores como tabagismo, excesso de consumo de álcool, dieta rica em gorduras e açúcares e a poluição ambiental podem contribuir para o surgimento do câncer.

De acordo com Gilmara Resende, adotar hábitos de vida saudáveis é primordial para prevenir e reduzir as chances de desenvolver o câncer. Não fumar, ingerir bebida alcoólica com moderação, como por exemplo, uma taça de vinho, praticar exercício físico regularmente, manter uma alimentação equilibrada, rica em verduras e frutas, e não se expor ao sol em excesso são algumas recomendações da médica.

Conforme a médica, existe, ainda, a prevenção secundária, que é a detecção de lesões iniciais pré-malignas, como pode ser feita por exemplo para identificar o risco de câncer de colo de útero. O tratamento precoce destas lesões pode evitar o aparecimento da doença.

É importante também que as pessoas fiquem atentas a qualquer mudança no corpo, como perda de peso espontânea, manchas no corpo, surgimento de 'caroços' e dores.

A médica reforça que os tratamentos para câncer disponibilizados, como quimioterapia, radioterapia, entre outros, evoluíram bastante nos últimos anos. “Aquele medo que existia antigamente, de que, uma vez diagnosticada a doença significava uma sentença de morte, não existe mais. Hoje, o paciente consegue ter uma qualidade de vida e até chegar à cura”, disse.

Dia Mundial de Combate ao Câncer

O Dia Mundial de Combate ao Câncer foi criado pela União Internacional de Controle do Câncer com o intuito de reforçar a importância da adoção de hábitos saudáveis, atitudes de prevenção, diagnóstico precoce e difusão de práticas e tratamentos inovadores contra os mais de 200 tipos diferentes existentes da doença.