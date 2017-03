Inscrições abertas para cursos livres na área de saúde, finanças e indústria

Neste sábado, acontecerá o curso de Imobilização e Posicionamento Radiológicos em Pacientes Pediátricos. Foto: Divulgação

Manaus – O Centro Literatus (CEL) está com inscrições abertas para cursos livres de Imobilização e Posicionamento Radiológicos em Pacientes Pediátricos, Curso Básico de Imposto de Renda e NR10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade. As capacitações são uma boa opção para quem deseja fazer uma atualização ou especialização rápida na área em que atua.

Neste sábado (18), das 8h às 17h, acontecerá o curso de Imobilização e Posicionamento Radiológicos em Pacientes Pediátricos, com a tecnóloga em Radiologia Genilda Souza. De acordo com ela, o treinamento vai abordar questões como os tipos de imobilizadores pediátricos e postura e abordagem do profissional no momento da realização de exames radiológicos em crianças.

"Com o adulto, o profissional precisa apenas indicar a posição correta para a realização do exame. Já com as crianças, essa abordagem precisa ser diferenciada por conta do medo e outros fatores. Por isso, a necessidade da capacitação", ressaltou.

No mesmo dia, das 8h às 13h, acontece ainda o Curso Básico de Imposto de Renda. A proposta é orientar os participantes sobre os tipos de declaração, quem deve entregar o documento, entre outros temas. Também no dia 18, o CEL oferece a capacitação em NR10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade de 8h às 17h. Conforme o instrutor Pablo Maria da Silva, o curso vai abordar os temas desde a geração de energia, transmissão, até o consumo.

Os investimentos nos cursos variam de R$ 25 a R$ 50, cada, e os interessados em participar podem fazer a inscrição na sede do Centro Literatus, localizada na Rua Pará, 165, Vieiralves. Mais informações podem ser obtidas por meio dos contatos (92) 9 9136-1052 / 9 8142-1616.