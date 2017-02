José Melo recua e nomeia enfermeira para Secretaria de Saúde do Amazonas

Por meio de decreto publicado no Diário Oficial do Estado, nº 33.462, de quinta-feira, o governador nomeou Mercedes Gomes como titular da pasta

Manaus – Uma semana após garantir que ia acumular a Secretaria de Estado da Saúde (Semsa), o governador José Melo recua e nomeia a enfermeira Mercedes Gomes de Oliveira como a nova titular da pasta, cargo que estava disponível desde o dia 30 de janeiro, com a saída do médico Pedro Elias, que ficou por um ano e meio.

No último dia 1 de fevereiro, Melo afirmou que o secretário só seria nomeado quando o Estado tivesse uma saúde consolidada. Na ocasião, o governador ressaltou que, apesar dos desgastes que a administração dele vem sofrendo, ele se considera um bom gestor público. No entanto, por meio de decreto publicado no Diário Oficial do Estado, nº 33.462, de quinta-feira (9), o governador nomeou a funcionária pública de carreira.

Mercedes Gomes é enfermeira de formação, tendo passado pela gerência, tanto administrativa quanto de enfermagem, de várias unidades de Saúde do Estado. Ela já exercia o cargo de secretária executiva adjunta de Atenção Especializada da Capital desde o ano passado.

Entre outras funções, Mercedes foi enfermeira chefe do Adriano Jorge, diretora do SPA do Coroado, gerente de enfermagem dos hospitais Platão Araújo, João Lúcio, Adriano Jorge e 28 de Agosto.