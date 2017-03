Em Manaus, diabetes será tema do ‘Hubber na roda’ nesta terça-feira

O evento contará com a participação de Edlen Lindoso, do blog Eu com Diabetes; e o nutricionista Antonio Silveira Neto

A roda de conversa acontecerá na sede do Impact Hub, a partir das 19h30, com acesso gratuito. Foto: Divulgação

Manaus – Nesta terça-feira (7), a partir das 19h30, a diabetes será tema do ‘Hubber na roda’, uma conversa informal que reúne sempre um membro do Impact Hub Manaus e um convidado. Desta vez, Edlen Lindoso, do blog Eu com Diabetes; e o nutricionista Antonio Silveira Neto vão para trocar experiências e tirar dúvidas sobre a doença.

A roda de conversa acontece na sede do Impact Hub, na Avenida Efigênio Sales, 1.299, Aleixo, com acesso gratuito. Na ocasião, Edlen vai contar sobre a trajetória dela, desde que teve o diagnóstico de diabetes até principais mudanças e desafios, sempre acompanhada do nutricionista.

“O Antonio Silveira Neto me acompanhou em todas as fases, descoberta, negação, aceitação e, hoje, a gente vai desenvolver a roda de conversa com base na minha vivência, abrir para perguntas e ser o mais interativo possível”, comentou a blogueira.

Com 26 anos, Edlen explica que descobriu a doença aos 23 e criou o instablog para ajudar a lidar com a nova situação.

“Era um ponto fora da curva porque ninguém da minha família tem, foi um mundo novo que passamos a descobrir juntos. O blog se tornou o canal para falar sobre isso, encontrei várias pessoas ao redor do mundo que também sofre com diabetes e a gente fica trocando apoio e informação”, afirmou a blogueira. “O blog me ajuda a me manter na linha e a focar principalmente na questão da prevenção da doença. Hoje eu levanto a bandeira da alimentação saudável, sem crise e neurose, e da prática da atividade física como algo essencial para qualidade de vida e, no blog, mostro o lado real da doença, os dias bons e os dias ruins, está tudo lá”.