Número de casos de chikungunya cresce seis vezes no AM, em 2016

Chikungunya é transmitida pelo mosquito Aedes Aegypti, que transmite, também, a dengue e o zika vírus. Foto: Christophe Simon/AFP (9/12/2015)

Manaus - Casos da febre chikungunya cresceram quase seis vezes, em 2016, no Amazonas. De acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS), o número de pessoas infectadas saltou de 163, em 2015, para 1.107, no ano passado.

A doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti infectou, no ano passado, em média, três pessoas por dia, no Estado, ou uma pessoa a cada oito horas. Nenhuma morte foi registrada pela FVS.

De acordo com o diretor-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS), Bernardino Albuquerque, a doença tende a crescer ainda mais neste ano. Conforme Bernardino, o crescimento da chikungunya já estava previsto.

“Esse crescimento já era esperado, pois o ano de 2015 foi o ano de apresentação da doença, e, no ano passado, muitas pessoas não tinham pegado, estavam suscetíveis a contrair essa doença nova. Eu acredito que nesse ano ela continue crescendo”, afirmou.

A doença apresenta, de acordo com Albuquerque, os sintomas mais agressivos dentre as transmitidas pelo vetor. Isso porque, segundo ele, a cada dez casos, três evoluem do estado agudo para o crônico.

“A doença apresenta um quadro de febre contínua acima de 39 graus, dor de cabeça e dores bilaterais intensas nas articulações de pés e mãos que podem durar meses. O diferencial maior, em comparação com as outras doenças transmitidas pelo vetor é o comprometimento articular tanto na fase aguda como depois, o que piora em pessoas com histórico de artrite e doenças de base”, afirmou.

As doenças de base citadas por Bernardino são: a diabetes, hipertensão e obesidade. Nesses pacientes, conforme Albuquerque, a doença apresenta complicações ainda maiores, podendo comprometer neurologicamente e ainda trazer problemas cardíacos.

As chances de infecção da doença, no entanto, são as mesmas. De acordo com Albuquerque, qualquer pessoa exposta ao vírus transmitido pelo mosquito Aedes pode ficar doente.

A empresária Graça Aloísio, 56, recebeu o diagnóstico da doença, em 2015, mas até hoje reclama de dores nas articulações. “Eu fiquei em casa de cama mais de dois meses. Nunca fiquei tão mal assim na vida. É horrível essa doença e a gente não sente melhoras, até hoje sinto dores”, garantiu.

O aumento do período chuvoso contribui, segundo o diretor-presidente, a multiplicação do vetor transmissor da dengue, chikungunya e zika. De acordo com Albuquerque, a densidade aumenta até o mês de maio.

“Por isso, a gente reforça tanto a importância da participação da população para eliminar os focos do mosquito. É uma doença muito nova, sem vacina, só se faz o tratamento com analgésicos indicados pelos médicos. Então é importante voltar a falar sobre isso”, disse.