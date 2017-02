Programa 'UEA Cidadã' atende quase 600 pessoas, em Manaus

Foram oferecidos gratuitamente serviços de prevenção de doenças, oferecidos gratuitamente para a população, como aferição de pressão, exame de glicemia e outros. Foto: Bruno Zanardo/ Secom

Manaus - Visando a melhoria da qualidade de vida e maior integração da universidade com a comunidade, o Governo do Amazonas promoveu três dias de atividades do Programa UEA Cidadã, com a participação de acadêmicos e ex-alunos da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), no Manaus Plaza (avenida Djalma Batista, 2.100, Chapada, zona centro-sul).

Entre os dias 1º e 3 de fevereiro, quase 600 pessoas foram atendidas nos diversos serviços de prevenção de doenças, oferecidos gratuitamente para a população, como aferição de pressão, exame de glicemia, levantamento do índice de massa corporal, orientações sobre e saúde bucal e escovação supervisionada.

“Além de servir a população com serviços de qualidade, isso que oferecemos incentiva a formação profissional integrada de nossos alunos. É uma forma de complementar a formação deles e ajudar a tirar a vergonha. Eles aprendem com a comunidade como se portar já desde o início da vida acadêmica”, explica a coordenadora do Programa, professora Márcia Costa.

Palestras

Durante a ação, o público pôde esclarecer dúvidas sobre saúde em geral e participar de palestras de prevenção sobre hipertensão, doenças sexualmente transmissíveis e diabetes.

“Foi uma experiência bem interessante. Vim com a minha família e de uma forma bem lúdica, por meio do bichinho de pelúcia, conseguiram convencer minha filha de três anos a aceitar a aplicação do flúor. Também tivemos a oportunidade de conhecer mais sobre o corpo humano e tirar dúvidas. Foi um diferencial esse contato mais próximo, através desse ambiente que está aberto para todos”, ressaltou o empresário Jackson Souza.

UEA Cidadã

O projeto UEA Cidadã é uma ação multiprofissional da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) com a sociedade, que leva informações sobre saúde por meio da educação não formal, permitindo ações conjuntas de universitários com a comunidade, promovendo a melhoria da qualidade de vida, por meio da prevenção e promoção de cidadania.

Para solicitar a presença do UEA Cidadã nas comunidades é necessário apenas enviar um e-mail (ueacidada@gmail.com) ou entrar em contato com a coordenação do programa pelo telefone: 991281899 – Márcia Costa.