Semana de Diagnóstico Precoce do HIV realiza testes rápidos do vírus, em Manaus

Neste sábado e domingo, a unidade móvel do projeto “Viva Melhor Sabendo” estará na Arena da Amazônia. Foto: Divulgação/Secom

Manaus - Será aberta, neste sábado (25), a “Semana de Conscientização do Diagnóstico Precoce de HIV”, que prevê, de acordo com o Governo do Estado, ações de intensificação da oferta de testes rápidos para diagnóstico de HIV, vírus causador da Aids.

As atividades estão sendo organizadas pela Coordenação Estadual de DST/AIDS e Hepatites Virais, que atua vinculada a Dr. Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD). De acordo com a diretora presidente da FMT-HVD, Graça Alecrim, a iniciativa pretende alertar a população e, principalmente os jovens, que compõem a faixa etária de maior incidência da doença, para a importância do diagnóstico precoce.

“Os tratamentos disponibilizados, hoje, oferecem condições para que os pacientes convivam com a doença tendo qualidade de vida. Porém, é preciso ressaltar que a Aids não tem cura, além de provocar uma série de restrições à vida do paciente, que precisará de acompanhamento contínuo”, destacou.

Neste sábado e domingo (25 e 26), a unidade móvel do projeto “Viva Melhor Sabendo” estará na Arena da Amazônia, durante o evento Red Bull Neymar Jr's Five, da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel). No local, serão oferecidos testes rápidos de HIV, por meio do fluído oral. No sábado, a unidade funcionará de 9h às 15h e no domingo de 9h às 11h.