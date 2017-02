Por R$ 25, curso livre de informática básica do CEL abre inscrições

O investimento no curso é de R$ 25. A capacitação, com carga horária de 5h, é direcionado a quem deseja adquirir conhecimentos básicos na área

O curso acontece no dia 18 de fevereiro, de 8h às 13h. Foto: Acervo-DA

Manaus - O Centro Literatus (CEL) está com inscrições abertas para o curso livre de Informática Básica. A capacitação com carga horária de 5h é direcionado para profissionais e estudantes que desejam adquirir conhecimentos básicos de informática como organizar a área de trabalho do computador, navegar e pesquisar na internet, fazer downloads, enviar emails, entre outros assuntos. O curso acontece no dia 18 de fevereiro, de 8h às 13h, na Escola de Gestão e Negócios do Literatus, na avenida Djalma Batista .

O investimento no curso é de R$ 25 e os interessados em participar podem dirigir-se a uma das unidades do Literatus na avenida Djalma Batista, na rua Pará no Vieralves ou na avenida jornalista Umberto Calderaro Filho. Mais informações podem ser obtidas por meio dos contatos (92) 9 9136-1052/98142-1616.