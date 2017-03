Evento mundial de tecnologia chega a Manaus neste sábado

Serão mais de seis palestras e quatro oficinas durante o 'Arduino Day', no Hub de Tecnologia e Inovação da Universidade do Estado do Amazonas

O 'Arduino Day' é um evento global que acontece no mesmo dia em vários lugares do mundo. Foto: Divulgação

Manaus - No dia 1 abril, de 8h ás 18h, acontecerá, em Manaus, o 'Arduino Day', no Hub de Tecnologia e Inovação da Universidade do Estado do Amazonas (Avenida Darcy Vargas, 1200, Chapada), um dia inteiramente voltado para aprender tecnologias que vão estar presentes nas casas, nos eletrodomésticos e até mesmo nas roupas do futuro. O investimento será entre R$ 20 a R$ 80.

Serão mais de seis palestras e quatro oficinas mostrando de maneira prática, por exemplo, como é possível criar um interruptor de luz que liga e desliga por meio de comandos enviados pelo celular a distância. Outra oficina ensinará como é possível criar inteligências artificiais que podem aprender a dirigir um carro, analisar preços de ações no mercado e até mesmo descobrir se um paciente tem câncer.

Segundo Glauco Aguiar, um dos organizadores, o 'Arduino Day' é um evento global que acontece no mesmo dia em vários lugares do mundo, quando desenvolvedores, educadores, técnicos e interessados se reúnem para aprender e ensinar novas tecnologias.

“Esse movimento de pessoas que criam através da tecnologia suas próprias soluções e produtos ainda é algo recente no Brasil. Em outros lugares do mundo a cultura do ‘Faça-você-mesmo’ já está enraizada. O evento tem esse objetivo de juntar pessoas para ensinar, aprender e aplicar”, afirma o organizador. "Em 2016 foram mais de 330 eventos ao redor do mundo e este ano a expectativa é que sejam mais de 500".

Em Manaus, o evento é organizado coletivo Makers Manaus com o apoio do HUB de Tecnologia e Inovação da UEA , StartHub Empresa Júnior UEA, Manaós Tech, Tupinambot e Universo Acadêmico.

Mais informações e programação completa podem ser obtidas no link https://goo.gl/Y8ZRQJ ou por meio das redes sociais Makers Manaus.