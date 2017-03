Manaus ganha escola de tecnologia e robótica para crianças

A Manaós Tech for Kids inaugurou no dia 3 de março, no HUB Tecnologia e inovação da Universidade do Estado do Amazonas. Foto: Divulgação

Manaus - Permitir que o aluno aprenda a criar tecnologia. Este é um dos objetivos da Manaós Tech for Kids, escola de robótica e programação para crianças que inaugurou no dia 3 de março, no HUB Tecnologia e inovação da Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

Voltada para a faixa etária entre 6 e 16 anos, a escola oferece cursos regulares com turmas divididas por crianças de 6 a 11 anos, chamadas de Padawans (aprendiz de Jedi); e turmas para alunos de 12 a 16 anos, batizadas de Jedis, uma referência à série de filmes “Star Wars”.

“Queremos que as crianças passem a se expressar por meio da tecnologia, que possam criar e não só consumir tecnologia. As turmas são reduzidas para melhor qualidade das aulas, cada um com sua máquina (notebook). Um professor e um auxiliar acompanham e direcionam todo o aprendizado”, afirma Glauco Aguiar, um dos fundadores da escola.

Os cursos serão divididos em seis níveis. Para os Padawans, o conteúdo conta com lógica de games, criação de aplicativos e empreendedorismo (nível 1); mecânica para robôs I, programação para robôs I, iniciação científica I e amostra tecnológica (nível 2); programação com Minecraft, Arduíno I, Youtuber e edição de vídeos (nível 3); mecânica para robôs II, programação para robôs II, torneio de robótica e amostra tecnológica (nível 4); criando startup, impressão 3D, mecânica para robôs III e programação para robôs III (nível 5); projeto científico e First Lego League (nível 6).

Já para os Jedis, os níveis serão divididos em episódios. Eles aprenderão lógica com aplicativos, lógica com Arduíno e construção de robôs I (episódio 1); programando robôs I, iniciação científica e First Lego League (episódio 2); IoT, produção de games e empreendedorismo (episódio 3); construção de robôs II, OBR e First Lego League (episódio 4); criando startup, impressão 3D, programação de robôs avançada e youtuber e edição de vídeos (episódio 5); projeto científico, OBR, First Lego League e trabalho de conclusão de curso (episódio 6).

Flipped Classroom

De acordo com Glauco, a escola utiliza a metodologia flipped classroom (sala de aula invertida). “Ao invés do dever de casa, nós oferecemos o conteúdo ao aluno, geralmente vídeos que têm a ver com a próxima aula, para que ele já chegue cheio de ideias e dúvidas. O papel do professor é direcionar, ele não é mais o detentor do conhecimento, ele ajuda o aluno a encontrar o caminho certo para solucionar as suas dúvidas e pôr em prática suas ideias”.

Nas práticas de robótica, eles usam o Mindstorms, robô educacional da Lego. Segundo Glauco, esse é um dos diferenciais da escola. “Existem outros robôs educacionais, mas o da Lego permite usar melhor a criatividade. A criança não fica limitada a programar um software, ela tem que criar o robô. É um processo mais complexo porque o aluno precisa criar todos os mecanismos”, comenta.

Estrutura e ambiente

A Manós Tech for Kids está localizada no melhor ambiente de inovação tecnológica da cidade, o HUB Tecnologia e inovação da Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

Além de toda estrutura e tecnologia (um computador por aluno, internet, robôs Mindstorms, impressora 3D, mesa padrão da First Lego League), o espaço conta com ambientação criativa e inspiradora.

Uma parede com os principais ícones de tecnologia e robótica inspira os alunos. Estão nesse hall Leonardo Da Vinci (Autômato), Nikola Tesla (Robô), Isaac Asimov (Eu robô), Steve Wozniak (Apple), Alan Turing (pai da computação), George Devol (robô industrial), Tim Berners-Lee (world wide web), Linus Torvalds (Linux), Steve Jobs (Apple) e Bill Gates (Microsoft).

“Na continuação dessa linha do tempo, há um espaço para o programador do mês e um espelho para que desperte no aluno o desejo de fazer parte dessa história”, comenta Glauco.

A escola também transmite os valores de trabalho em grupo baseados no First Lego League (FLL), maior torneio de robótica do mundo, feito para crianças entre 9 e 16 anos. São eles: trabalho em time, competição saudável, dividir experiências.

“Esses valores são fundamentais. Não interessa só se eles desenvolvem um trabalho, mas a forma como eles fazem é muito importante: se desenvolvem em harmonia, ou brigando, ou exercendo a liderança, isso tudo faz diferença”, pontua.

Inscrições

As inscrições para os cursos da Manaós Tech for Kids estão abertas com turmas disponíveis nas segundas-feiras (das 14h às 15h30 e de 16h até 17h30); terças (8h às 9h30 e de 10h até 11h30) e aos sábados (10h às 11h30 e de 15h até 16h30). Para os primeiros alunos inscritos a mensalidade custa R$ 199, com material didático incluso.

SERVIÇO

O QUE É: Manaus Tech for Kids – Escola de robótica e programação para crianças

ONDE: HUB Tecnologia e inovação da UEA – Avenida Darcy Vargas, 1200

QUANDO: A partir de 13 de março

QUANTO: R$ 199 – valor da mensalidade para os primeiros alunos

INFORMAÇÕES: (92) 99418-4915/ 98167-9003/ 99199-6575 ou pelowww.manaostech.com