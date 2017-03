Mostra de Pesquisa em Ciência e Tecnologia está com inscrições abertas

Estão previstas mesa redonda, palestras, minicursos, artigos, comunicação oral, relato de experiências, entre outras atividades. Foto: Divulgação

Manaus – Entre os dias 8 a 12 de maio, a Faculdade DeVry Martha Falcão promove a Mostra de Pesquisa em Ciência e Tecnologia 2017, com o tema ‘Pesquisa gera conhecimento’. O evento é gratuito e aberto a estudantes de graduação e pós-graduação de outras instituições. As inscrições podem ser feitas diretamente no site dvb.to/mpct2017.

Quem quiser se inscrever como ouvinte, o período para cadastramento será de 3 a 21 de abril, no mesmo endereço. Estão previstas mesa redonda, palestras, minicursos, artigos, comunicação oral, relato de experiências, entre outras atividades.

“A participação em congressos, seminários e mostras permite que o estudante tenha os primeiros contatos com o ambiente acadêmico e com a publicação científica”, explica a professora Larissa Almeida, responsável pela organização da Mostra Científica 2017. Ela ressalta que esse tipo de evento serve como porta de entrada para o interesse na publicação de artigos, fato que é considerado diferencial em análises de currículos.