Game de estudio amazonense une rock'n roll e realidade virtual

No jogo, as Bestas do Silêncio estão dominando o mundo e os heróis - integrantes de uma banda - precisam detê-los. Foto: Divulgação/ Black River Studios

Manaus - A diversão de derrotar monstros e deslizar rapidamente pelos céus, no melhor estilo rock n’ roll. A descrição do game ‘Rock & Rails’, produzido e lançado pelo Black River Studios, do Amazonas, na última semana, fala bem da proposta do título, disponível para a plataforma Samsung Gear VR.

Desenvolvido para um ou dois jogadores (co-op local), o game levou seis meses para ser finalizado. “A primeira coisa foi definir uma proposta sobre a temática. No caso do ‘Rock & Rails’, já sabíamos, de antemão, que seria um jogo de realidade virtual e já tínhamos uma ideia do que funciona para esse tipo de configuração”, afirmou André Araújo, coordenador do Black River Studios.

“A partir desse direcionamento, os profissionais foram divididos em grupos para propor ideias e, posteriormente, desenvolver protótipos de teste. Uma vez escolhido o protótipo, o jogo começou a ser desenvolvido”, completa.

No jogo, as Bestas do Silêncio estão dominando o mundo, e os heróis — integrantes de uma banda — precisam detê-los. Usando trilhos alimentados por música (rock), o jogador voa e destroi criaturas com os riffs de seus instrumentos, durante nove níveis e três cenários — Cidades Glam, Cavernas de Metal e os Céus Negros.

Os jogadores podem optar por dois personagens: Groove, o baixista, ou Mischa, a guitarrista. No decorrer do jogo, existe, ainda, a opção de desbloquear Steve, o tecladista, completando o trio. Também é possível aumentar o desafio com o modo Metal, tornando os inimigos mais difíceis de vencer.

Equipe mesclada

Como não poderia ser diferente, a equipe responsável por ‘Rock & Rails’ também engloba profissionais de áreas variadas, que agregam informações a cada fase do desenvolvimento. “Só no setor de arte, nós temos artistas gráficos, designers, animadores, modeladores 3D, artistas de efeitos visuais e artistas técnicos, que são como engenheiros de programação e artistas ao mesmo tempo. Além disso, temos programadores, game designers, músicos e produtores”, comenta o coordenador do estúdio, André Araújo. “Só por aí, você pode imaginar a quantidade de gente envolvida”.

O ‘Rock & Rails’ para Gear VR já está disponível por 4,99 dólares, na Oculus Store. O game também é otimizado para todos os telefones compatíveis com Gear VR.