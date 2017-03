Adélia Prado é levada aos palcos por Elisa Lucinda, em Manaus

Elisa promove, ainda, sua proposta de divulgação da literatura. Foto: Divulgação

Manaus - Adélia Prado é um dos grandes nomes da literatura moderna brasileira, dona de uma linguagem elegante e sofisticada marcada por um toque de mistério sobre eventos cotidianos. As várias facetas da autora — algumas até contraditórias — ganharam os palcos, com texto de Elisa Lucinda e Geovana Pires, no espetáculo ‘A Paixão Segundo Adélia Prado’, e a peça será encenada em Manaus, neste fim de semana.

Em entrevista por telefone ao PLUS, Elisa explica que a peça tem como base uma pesquisa profunda da vida e carreira de Adélia. “Ela é interessante porque é transgressora, tem fé e tesão. Derruba aquele tabu de que, se você é religioso, não tem paixão”, comenta a atriz.

De acordo com Elisa, o desafio do espetáculo é apresentar a literatura de um jeito agradável, incentivando o público de todas as idades a redescobrir essa arte. “A peça tem muitas lições e reflexões. Você sai uma pessoa melhor do teatro, todo mundo fala isso. E você não precisa conhecer o trabalho de Adélia Prado, não precisa saber nada sobre ela para entender, pode ir ao teatro tranquilo”, adianta.

Elisa relembra, ainda, que o trabalho em cima da literatura de Adélia Prado começou há muitos anos, em sua Escola Lucinda de Poesia Viva, no Rio de Janeiro. Foi lá, também, que ela começou a parceria com Geovana Pires, hoje, diretora e coautora de ‘A Paixão Segundo Adélia Prado’. “Eu trabalho com a linguagem poética há muito tempo e a Adélia é uma matéria-prima para o meu trabalho. A Geovana era minha aluna na escola e foi lá que passamos a ter contato com essa literatura. Hoje, ela se tornou uma grande diretora”, elogiou Elisa Lucinda.

De volta a Manaus, após se apresentar, por aqui, em setembro de 2016, com o espetáculo ‘Parem de Falar Mal da Rotina’ — em cartaz há 15 anos —, a atriz se mostrou feliz com a nova passagem. “Para mim, é o teatro mais bonito do Brasil e é a oportunidade de divulgar com maior destaque o nosso trabalho”, afirma. “É muito triste que vivemos um momento em que o Brasil esteja dando pouca importância para isso, que a cultura seja considerada menor. Nesse momento, trazer esse espetáculo para o Teatro Amazonas é honrar a história desse teatro”, completa.

Recado para os jovens

Feliz com a repercussão de seu trabalho na capital amazonense, Elisa aproveita para fazer um pedido a quem for assistir ao espetáculo. “Que levassem os jovens. É um ótimo momento e uma ótima chance de conhecer a literatura contada desse jeito. O texto agrada a todos”, afirma.

Divulgação da literatura

Como é costume em todos os locais por onde passa, Elisa adianta que o público local também terá a oportunidade de comprar seus livros após o espetáculo. Segundo ela, é uma maneira de incentivar a leitura. “Algumas cidades sequer têm livrarias, então nós tentamos fazer uma espécie de livraria ambulante. Quando acaba a peça, disponibilizamos alguns dos meus livros, autografados, inclusive, para as pessoas comprarem”, conta Elisa.

Serviço

O quê: ‘A Paixão Segundo Adélia Prado’

Quando: Hoje (11), às 20h, e amanhã (12), às 19h

Onde: Teatro Amazonas (Largo São Sebastião, Centro)

Ingressos na bilheteria do teatro