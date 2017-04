Amazonas Jazz Band apresenta repertório pop e rock'n blues no Teatro AM

Na noite do “Pop & Rock’n Blues”, a Amazonas Jazz Band será conduzida pelo maestro Rui Carvalho. Foto: Divulgação/ Sec

Manaus - Nesta quarta-feira (5), a partir das 20h, os músicos da Amazonas Jazz Band para mais um concerto no Teatro Amazonas. Intitulado “Pop & Rock’n Blues”, o espetáculo vai contar com os maiores sucessos desses dois gêneros musicais, que dão nome e tom a mais uma comemoração dos 120 anos do teatro-símbolo do Estado. A entrada é gratuita.

Na noite do “Pop & Rock’n Blues”, a Amazonas Jazz Band será conduzida pelo maestro Rui Carvalho, interpretando arranjos específicos criados para este concerto. Dentre os clássicos do Pop, não poderia faltar o rei Michael Jackson, que terá “Billie Jean”, “Why” e “Beat It” apresentados em formato de medley.

Já o Rock’n Blues vem representado pelas canções “Superstition” e “Too high”, de Stevie Wonder, além do instrumental “There’s the rub”, do compositor e maestro Gordon Goodwin. Outro clássico que integra a parte jazzística do repertório é “I cannot believe it’s true”, do segundo álbum de estúdio do músico britânico Phil Collins, lançado em 1982.

Para acomodar o público na noite inteiramente dedicada a essas duas grandes vertentes internacionais, o Teatro Amazonas abrirá as portas 30 minutos antes do início da apresentação.



Guitarrista

O concerto vai ter a participação do guitarrista Fábio Passos, ex-aluno do curso de Violão do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro. Convidado pelo maestro Rui Carvalho para ensaiar com a Jazz Band, desde outubro de 2016 o músico participa das apresentações da orquestra.

Fábio se divide entre solos e conduções, durante o repertório eclético, que conta ainda com arranjos feitos exclusivamente para esse espetáculo. “Como o concerto é sobre essa mistura do pop e do rock’n blues, nós não poderíamos deixar de lado a guitarra, que é o instrumento símbolo desses dois gêneros”, contou Rui Carvalho. “Como ele [Fábio Passos] tem essa vertente autoral, vamos aproveitar para dar mais proximidade principalmente entre o jazz e o pop”, completou o maestro.

Para esse concerto, Passos demonstra grande ansiedade. “Eu só tenho boas expectativas! Além de serem ritmos de que eu gosto, participar desses concertos com a Amazonas Band está sendo um grande impulso para a minha carreira, e também para o meu desenvolvimento pessoal”, disse.

Fábio Passos é graduado no curso de Formação Artística do Liceu Claudio Santoro, que tem duração de quatro anos. “Eu entrei no Liceu em 2014. Alguns meses depois de ter iniciado o curso de Violão, eu mudei para a guitarra, e me identifiquei bastante com o instrumento”, contou, em entrevista.

Concerto “Pop & Rock’n Blues”

Data: Quarta-feira, 5 de abril de 2017

Local: Teatro Amazonas, avenida Eduardo Ribeiro, 659, Centro

Entrada: Gratuita

Horário de início: 20h

Público-alvo: Livre