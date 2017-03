Atrações de Jazz e MPB animam a Feira do Paço, neste domingo

Entre as atrações está a Banda Sinfônica do Amazonas, regida pelo maestro Marcelo Vieira. Evento acontece no entorno da Praça do Dom Pedro II, Centro de Manaus

Esta será a primeira vez que a Banda Sinfônica do Amazonas fará um concerto ao ar livre. Foto: Divulgação

Manaus - A programação musical da primeira edição da Feira do Paço de 2017, que acontece no próximo domingo (12), no entorno da Praça do Dom Pedro II, Centro de Manaus, está recheada de jazz, música popular brasileira e erudita. Entre as atrações está a Banda Sinfônica do Amazonas, regida pelo maestro Marcelo Vieira e o grupo Abner Viana Quinteto.

Esta será a primeira vez que a Banda Sinfônica do Amazonas fará um concerto ao ar livre. Em média 75 instrumentistas nos naipes de palhetas, metais, cordas e percussão prometem embalar o público com um concerto sinfônico dinâmico, popular e cheio de surpresas no decorrer da apresentação, conforme adianta o maestro Marcelo Vieira.

“É uma satisfação imensa participar deste importante evento. O concerto será sem dúvida especial para nós envolvidos, pelo fato de ser ao ar livre e ser a grande oportunidade de apresentar nosso trabalho a população amazonense pela primeira vez. O público pode esperar um concerto dinâmico, acessível e super agradável”.

A Feira do Paço acontece no próximo dia 12 de março, domingo, a partir das 16h, no entorno da Praça Dom Pedro II, em frente ao Museu Paço da Liberdade, no Centro Histórico. Esta é a primeira edição de 2017 e segue reunindo artistas e empreendedores dos mais diversos setores da economia criativa.

Jazz nacional e internacional

O grupo Abner Viana e Quinteto, composto por Abner Viana no saxofone, Rodrigo Andrade na Guitarra, Anderson Farias no piano, Marcelo Figueiredo no contrabaixo elétrico e Anderson Cerdeira na bateria também abrilhantará a noite, sendo uma das principais atrações do evento.

A banda fará um show de standard jazz, levando composições de autores como Herbie Hancock - pianista e compositor norte-americano considerado um dos mestres do jazz - e também de compositores brasileiros, como um dos principais nomes do estilo samba-jazz brasileiro, J.T Meirelles. As composições próprias também fazem parte do repertório.

Como líder, Abner Viana desenvolve trabalhos experimentais entre o Jazz, a Música Erudita e a Música Brasileira. Já dividiu palco com diversos artistas de calibre nacional e internacional, tais como Guilherme Arantes, Daniel Barry, Dennis Haldane, Daniel D’Alcântara, Ed Sarath, Frank Sinatra Jr. e Orquestra, entre outros nomes importantes.