Autazes comemora 61º aniversário com programação cultural

Situado na Região Metropolitana de Manaus, município comemora 61 anos. Foto: Divulgação

Manaus - Nesta sexta-feira (3), uma programação cultural especial será realizada em comemoração ao 61º aniversário do município de Autazes, situado na Região Metropolitana de Manaus, 113 quilômetros distante da capital, onde é realizada anualmente a tradicional Festa do Leite.

Uma política pública cultural vai levar ao município várias ações, começando com as festividades do aniversário de Autazes, que contarão com o Programa de incentivo à Leitura e ao Livro, o “Mania de Ler”, atrações circenses, com palhaços e malabaristas, e muita música e animação, a cargo de bandas como a Sensação.

A parceria foi viabilizada por meio de reunião entre o prefeito da cidade, Anderson Cavalcante e o secretário estadual de Cultura, Robério Braga, no mês de fevereiro deste ano.

Mania de Ler e o incentivo à leitura

Um dos pontos altos da programação fica por conta do Programa Mania de Ler, que estimula o gosto pela leitura e a circulação do livro, com ações que tornam o livro mais presente nas ruas e em lugares públicos, oportunizando a circulação de edições locais, celebrando marcos importantes da leitura, além de realizar encontros entre escritores e leitores, tanto na capital quanto no interior do Estado.

O programa facilita o acesso à linguagem escrita, à boa literatura e à informação de qualidade, mas principalmente, contribui para a circulação do livro, fazendo com eles, os livros, vivam em constante movimentação, de um lado para o outro, com leitura, empréstimo e releitura. O programa é composto, também, por projetos como: ampliação e atualização de acervo das bibliotecas locais, instalação de “Bibliotecas Volantes”, veículos adaptados para democratizar o acesso à leitura e ao livro e de “Estações de Leitura”, caixas estantes em locais públicos e privados, para leitura no próprio local.