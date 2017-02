Banda do Boulevard promete 120 mil foliões no Domingo Magro

Banda do Boulevard completa três décadas, neste mês, e buscou no romance ‘A Mulher de Trinta Anos’, do escritor francês Honoré de Balzac

Segundo a organização, os pilares do bloco são a infraestrutura e a liberdade que o folião tem de brincar. Foto: Chico Batata/ Acervo-DA

Manaus - Para celebrar as três décadas de sua fundação, a Banda do Boulevard — que, este ano, ganha as ruas de Manaus no dia 19 de fevereiro, às 16h — foi buscar inspiração no romance ‘A Mulher de Trinta Anos’, do escritor francês Honoré de Balzac. O termo ‘balzaquiana’ tornou-se popular depois desse livro, pois retrata os desejos e sonhos da alma feminina a partir dos 30 anos.

Com o tema ‘Banda do Boulevard – 30 anos: A Felicidade é o Amor’, a organização do evento busca, justamente, exaltar o amor pela festa. “Cantamos a paixão pela banda. O enredo é uma metáfora e compara o apogeu da mulher balzaquiana, obra do século 19, com o apogeu da nossa festa. Então, aproveitamos esse enfoque como tema de 2017”, explica Mota do Samba, porta-voz do evento.

Porém, até chegar aos dias atuais, a Banda do Boulevard tem muita história para contar. E isso começa com a sua fundação. Do Samba conta que o bloco surgiu de uma brincadeira despretensiosa, nos idos de 1987. “No Domingo Magro de Carnaval, era comum os amigos e vizinhos se reunirem na casa do professor Maneca (pai de Manoel do Carmo Chaves Neto, atual presidente da banda), para uma roda de samba, com direito a dominó e sempre frequentada por jogadores de vôlei e basquete, além de nadadores do Olímpico Clube”.

“Justamente em 1987, eles viram que a brincadeira poderia ser maior e decidiram formar um bloco com 20 pessoas e fantasias confeccionadas com papelão, cabos de vassouras e frases burlescas. Saíram da casa do professor Maneca e desceram a Rua João Coelho, atual Avenida Constantino Nery, até a esquina do Cemitério São João Batista”, relembra o organizador.

Porém, ele revela que jamais passou pela cabeça daqueles poucos foliões que aquela simples brincadeira ganharia uma grande repercussão. “Todos foram fotografados e, no dia seguinte, estampavam os jornais de Manaus”, diz. E o sucesso foi tão grande que, no ano seguinte, a pedido dos próprios vizinhos, o bloco ganhou as ruas novamente. “Desta vez, já faziam parte, além dos moradores, produtores culturais, passando a assumir, mais para frente, o caráter de banda de carnaval”.



História

Até 1997, Do Samba revela que todos os temas eram ligados a fatos históricos do Boulevard ou personalidades que viviam naquela época. “Era uma forma de resistência, de contar a história daqueles que escreveram suas memórias nas crônicas populares da vida. Porém, no ano seguinte, com a construção do Viaduto Constantino Nery, nos vimos forçados a parar com a banda”, explica.

O hiato durou até 2006, quando a paixão pela festa falou mais alto e os organizadores decidiram então retornar com a Banda do Boulevard, justamente cantando a sua volta. Na época, a canção foi escrita pelo compositor amazonense Paulo Onça.

Para o produtor, o segredo do sucesso da festa está sustentado por dois pilares: a preocupação com a infraestrutura e a liberdade que o folião tem de brincar, independentemente de cor, raça, orientação sexual e religião. “Temos muita preocupação com toda a estrutura do evento e isso é desde a segurança até a aquisição de banheiros públicos. Começamos a trabalhar a partir de julho e agosto. E foi justamente por isso que ganhamos não apenas Manaus, mas o Brasil. É uma banda democrática e sem qualquer tipo de segregação”, se orgulha.

Este ano, a Banda do Boulevard atingirá seu ‘apogeu’ — como Do Samba gosta de falar — no dia 19 de fevereiro, a partir das 16h, com as atrações Anjinhos do Boulevard, Bateria da Escola de Samba Presidente Vargas, bateria do próprio evento, Bateria da Vitória-Régia, Bateria do Reino Unido e a atração nacional Keila Regina, vinda diretamente de São Paulo. “E ela (festa) deve durar até 23h30, em respeito aos moradores mais antigos”, finaliza. Mas é bom lembrar que o local será fechado às 8h para a montagem de toda a estrutura.