Banda Cauxi Eletrizado encerra programação musical do 'Baile Arrasta Asa'

Park Vieiralves realiza seu baile de carnaval no próximo domingo (12). Evento também contará com o Dj Vini Feder, Maestro Rosivaldo e Metais de Olinda

Mistura de ritmos da banda Cauxi Eletrizado é a principal atração da festa. Foto: Divulgação

Manaus - Pra quem você arrasta asa? É nesse clima que o Park Vieiralves se prepara para realizar o seu baile de carnaval, que será realizado no próximo domingo (12). O park está situado na Rua Rio Madeira, 450A, Nossa Senhora das Graças. Dj Vini Feder, Maestro Rosivaldo e Metais de Olinda, além da mistura de ritmos da banda Cauxi Eletrizado, comandam o som da festa que começa às 17h.

Segundo a sócia-proprietária, Ana Claudia Chaves, os foliões podem aguardar muito frevo, maracatu, carimbó, samba e diversão. “É o nosso primeiro carnaval e estamos cuidando de todos os detalhes para proporcionar uma festa segura, divertida e confortável para todos os públicos", adianta.

O evento, assinado pela Jacc Economia Criativa, já está com ingressos disponíveis, no valor de R$ 25,00, e podem ser adquiridos antecipadamente nos food trucks localizados na área interna do Park Vieiralves (Rua Rio Madeira, nº 450 A, bairro Nossa Senhora das Graças). Para mais informações: 98113-8311 ou @parkvieiralves.