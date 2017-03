Bibi Tatto realiza encontro com fãs em Manaus

Com apenas 16 anos, a youtuber gamer já figura no ‘top 15’ mundial de canais do YouTube, na categoria ‘Minecraft’. Encontro acontece neste sábado, no Manaus Plaza Shopping

Hoje, o canal de Bibi Tatto completou três anos e conta com mais de 3 milhões de inscritos. Foto: Divulgação

Manaus - A youtuber gamer Bianca, mais conhecida como Bibi Tatto, estará, no próximo sábado (18), às 17h, no Centro de Convenções do Manaus Plaza (Av. Djalma Batista, 2.100 - Chapada), para um ‘Meet & Greet’ especial.

Com apenas 16 anos, o canal de Bibi já figura no ‘top 15’ mundial do YouTube, na categoria ‘Minecraft’. Ela é a primeira mulher a ocupar essa posição, segundo informações do ‘Statfire’ e do ‘Social Blade’, sites que reúnem dados estatísticos sobre o YouTube.

Segundo ela, a paixão pelos vídeos veio desde pequena, mas a descoberta de outros jovens falando sobre games foi um marco em sua vida. “Quando conheci o ‘Minecraft’, me identifiquei muito com outros youtubers e percebi que era isso que eu gostava de fazer”, contou Bibi.

Hoje, o canal de Bibi Tatto completou três anos e conta com mais de 3 milhões de inscritos. Mas a adolescente já está com previsão para alcançar uma nova marca, a de atingir a meta de 5 milhões de seguidores. Visando expandir esse público, ela lançou, recentemente, dois livros sobre o universo do Minecraft: ‘Um Mundo Novo’ e ‘Isolados - O enigma’.

Os ingressos para o ‘Meet & Greet’ com Bibi Tatto serão vendidos através do site do Guichê Web e também no SAC, em frente à loja TV Lar, no térreo do Manaus Plaza Shopping.

Os valores dos ingressos serão de R$ 100 (VIP), com direito a fotografia e autógrafo, (230 vagas), Setor ouro a R$ 80 (736 vagas), e prata para (234 vagas) a R$ 60, os lugares serão numerados. Mais informações: 99116-8404.