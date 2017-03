Caldinho do Hélcio comemora aniversário com shows de Batukaê  e Cabocrioulo

A Cabocrioulo se apresentará com todos os integrantes em mais de uma hora e meia de show. Foto: Bruno Kelly

Manaus – Nesta quinta-feira (16), o Caldinho do Hélcio (Avenida Perimetral, Parque Dez, em frente ao posto Atem) comemora aniversário com uma programação especial. A partir das 20h, o público vai curtir muito samba ao som da banda Batukaê enquanto a Cabocrioulo promete revival após às 22h. A mesa, para quatro pessoas, custará R$ 20.

Segundo o vocalista da Cabocrioulo, Milton Jorge, o grupo se apresentará com todos os integrantes em mais de uma hora e meia de show.

“O Caldinho é um lugar que a gente sempre toca um pouco mais, existe uma identificação. É um lugar que a gente se sente à vontade, por ser na calçada, mais próximo do público”, comenta o músico.

Milton adianta que foram selecionadas para esta noite canções que fizeram parte do repertório da banda entre 2011 e 2012, quando eles tocavam todas as quintas no local, assim como o setlist do momento.

“Vamos fazer um mix porque, no Caldinho, não pode faltar versões como ‘Mistério do Planeta’, dos Novos Baianos; ‘Cabrobró’, de Tianastácia; e trabalho autoral como ‘Ar Mais Puro’. O público pede sempre”, afirma Milton. “Mas também vai ter canções do terceiro CD, como ‘Pra Te Receber’ e ‘Hamutã’”.

Sobre o terceiro CD, Milton destaca que a banda, formada ainda por Daniel Oliveira (guitarra), Marcos Cileno (baixo) e Igor Brasil (bateria), entra em estúdio no mês de abril. “Vamos definir o cronograma da Cabocrioulo hoje, já estamos com todas as músicas prontas”, diz o vocalista.