Caminhos da Arte abre inscrições para oficina de Dança do Ventre

A aula é dedicada às mulheres, com idade acima de 16 anos. As inscrições estão abertas e o limite de participantes é de 25 alunas

Oficina de Dança do Ventre será ministrada pela artista Nabila Litaiff. Foto: Divulgação

Manaus - O espaço cultural Caminhos da Arte, situado na Rua Frei José dos Inocentes, nº 230, Centro Histórico, amplia sua atuação nas áreas artísticas e oferece no próximo dia 1º de abril, das 18h às 20h, uma oficina de Dança do Ventre com a conceituada artista Nabila Litaiff.

A aula é dedicada às mulheres, com idade acima de 16 anos, que tenham interesse em conhecer mais da cultura, com introdução aos ritmos árabes, e aprender os exercícios para a desenvoltura da dança. As inscrições estão abertas e o limite de participantes é de 25 alunas. Para informações sobre vagas e valores, entrar em contato com a coordenação do espaço pelo número: 99982-3700.

Durante a oficina, os principais pontos a serem trabalhados nesta oficina serão: coordenação motora, dissociação corporal, ampliação da consciência corporal, correção postural, exercícios respiratórios, exercícios de soltura de quadril, desenvolvimento de equilíbrio e exercícios para se dançar com desenvoltura, expressão e interpretação.

“Consideramos de grande importância que nossas alunas desenvolvam o ritmo interno conjugado à relação espaço-tempo na dança”, explica a professora Nabila Litaiff, graduanda do curso de dança pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e com formação técnica em dança do Ventre.