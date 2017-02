Carnaval de rua de Manaus inicia na sexta-feira e vai até o dia 12 de março

Segundo a Prefeitura, entre os blocos, estão as tradicionais bandas do Jangadeiro, da Difusora, do Jaraqui, da Bica, do Boulevard e da Bhaixa da Hégua

Manaus - A programação oficial do carnaval de rua de Manaus 2017 inicia, na sexta-feira (10), e se estende até o dia 12 de março, com a realização de cem eventos em todas as zonas da cidade. Segundo a Prefeitura, entre os blocos, estão as tradicionais bandas do Jangadeiro, da Difusora, do Jaraqui, da Bica, do Boulevard e da Bhaixa da Hégua. Todos contam com o apoio estrutural da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

“Tivemos uma grandiosa participação dos organizadores, com 164 propostas inscritas no nosso edital de apoio, e 100 aprovadas, o que demonstra o crescimento e amadurecimento desse processo transparente de seleção. A Manauscult entende que o Carnaval de rua é uma manifestação cultural legítima, popular e tradicional em nossa cidade, e que a ajudamos a ser ainda maior”, afirmou o diretor-presidente da Manauscult, Bernardo Monteiro de Paula.

No primeiro fim de semana, de 10 a 12, o carnaval invadirá as ruas dos bairros das zonas leste, sul e centro-oeste, com bandas como da Chiquita e do Jangadeiro, no Centro, e do Fura Olho e dos Brochas, na zona sul.

“Consideramos as bandas mais tradicionais como um produto turístico em ascensão, como, por exemplo, a Banda do Jangadeiro, no Centro de Manaus. Ano passado, vários turistas que desembarcaram de um cruzeiro estavam na banda. Para isso, temos trabalhado em parceria com os órgãos de segurança a fim de garantir maior tranquilidade aos foliões”, ressaltou Bernardo Monteiro de Paula.

Os eventos foram contemplados por meio do Edital Nº 09/2016 e receberão apoio de palco, som e iluminação. No total, foram apresentadas 164 propostas de bandas e blocos de carnaval. O resultado oficial foi divulgado na Edição 4045 do Diário Oficial do Município (DOM), e também pode ser consultado pelo link: http://bit.ly/edital-blocosderua2017.