Casarão de Ideias encerra inscrições para cursos, nesta sexta

Manaus - O Casarão de Ideias encerra, nesta sexta-feira (17), as inscrições para os cursos de Coral Infantil, Técnica Vocal, Coral Adulto, Curso de Violino, Oficina de Assistente de Direção e Oficina de Documentário.

O de Coral Infantil terá os seguintes módulos: técnica vocal aplicada, leitura musical e prática vocal. As aulas serão sempre às quartas-feiras, das 14h às 15h40, e custarão R$ 80.

Já o de Técnica Vocal terá orientação vocal e performance de solistas. As aulas serão também todas às quartas, das 16h às 17h40, e podem participar pessoas a partir de 16 anos. O valor é R$ 80. Ainda na linha do canto, o Coral Adulto também tem vez. As aulas serão de técnica vocal aplicada, leitura musical, prática coral e serão às quartas, das 18h às 20h, com investimento de R$ 80. A aulas serão ministradas pelo maestro Zacarias Fernandes.

O maestro Benício Barros será o responsável pelo Curso de Violino, todas as terças-feiras, das 14h30 às 17h, sendo 20 vagas para performance e 20 vagas para ouvintes, e terá dois valores: R$ 90 (performance) e R$ 25 (ouvinte).

Ligados ao audiovisual, os cursos Oficina de Assistente de Direção e Oficina de Documentário serão aplicados pelo professor Walter Fernandes. O primeiro irá durar de 20 a 24 de março, das 14h às 17h, custando R$ 50. O segundo vai de 27 a 31 de março, também das 14h às 17h, e custará R$ 50. Para informações: (92) 3633-4008.