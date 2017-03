Casas noturnas preparam programação em clima de Saint Patrick’s Day, em Manaus

Comum em países de língua inglesa, data é lembrada com festas em Manaus. Foto: Reprodução

Manaus - Sexta-feira, 17, é dia de tirar do armário as roupas em tons de verde, laranja e branco, achar um trevo de três folhas e curtir a série de festas programadas em torno do Saint Patrick’s Day — que, no bom português, quer dizer Dia de São Patrício —, isto é, regadas a bom chope verde e também muita música.

A data é uma tradição na Irlanda e em países de língua inglesa, mas, como brasileiro só quer um pequeno motivo para festejar, São Patrício ganhou status de ‘celebridade’ e, em várias partes do País, o dia é comemorado. E claro que Manaus não poderia ficar de fora.

A Cervejaria Rio Negro, no bairro Cidade de Deus, por exemplo, abre suas portas, na sexta, a partir das 20h, para receber as bandas Lótus, Berserkers Viking Riders, Rahvox e Fullgas. Mas a grande atração da festa promete ser o chope verde, produzido durante o mês de março em homenagem ao santo padroeiro da Irlanda. A entrada será liberada para as mulheres e os homens pagam R$20. Para mais informações: (92) 3582-4336.

Já o Porão do Alemão, no São Jorge, achou pouco apenas um dia e dedicou três noites para ‘louvar’ São Patrício. Batizada de ‘Saint Patrick’s Week’, a programação começa amanhã e encerra no sábado, 19. Na quinta-feira, as atrações serão as bandas Joyful Rock e Sonare; na sexta será a vez da banda Off The Wall, interpretando clássicos do Queen apenas com vozes femininas; e, no sábado, a celebração encerra com 00:00 e Critical Age. Quem comprar o chope verde ganha outro, na hora. Informações: (92) 3239-2976 e 98127-0439.

Opções

O Vila Hub Coworking, no Aleixo, começa sua comemoração um pouco mais cedo: às 18h. O local, que não cobra entrada, contará com muita cerveja gelada, drinques, rock e música tradicional irlandesa. Informações: (92) 98119-7676.

Por fim, o Tribus Beer & Food, no bairro Cidade Nova, realiza sua primeira celebração em torno da data. Protagonista, o chope verde também será em dobro e a atração musical inicia a partir das 22h30. Para informações: (92) 982079135.