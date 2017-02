Centro de Artes da Ufam oferece oficinas sobre técnica de grafismo Ticuna

As inscrições podem ser feitas na sede do Caua. Foto: Divulgação

Manaus - O Centro de Artes da Ufam (Caua) está com inscrições abertas para as oficinas gratuitas de artes visuais com enfoque técnico na aprendizagem de grafismos Ticuna, que acontecem a partir da próxima segunda-feira (20). Ao total serão quatro oficinas, ministradas por alunos do curso de Artes Visuais da universidade.

“O Caua oferece, todo mês, uma quantidade de oficinas gratuitas para a comunidade. Eu articulo com professores da universidade e alunos que precisem de atividades complementares”, explicou o diretor do Centro de Artes, Paulo Simonetti. “Essa série de grafismos Ticuna vai ser oferecida através da disciplina ‘Estágio Supervisionado 2’, por um grupo de alunos que já desenvolve esse trabalho sobre o grafismo”, completou.

Assim, as oficinas ‘Pintura corporal e em tela’; ‘Modelagem em argila’; ‘Pintura acrílica em material reciclável’; e ‘Estamparia em tecido cru’ serão ministradas pelos alunos Paulo Holanda, Amanda dos Santos Silva, Mayra Araújo e Nanci Helena Palma, respectivamente. Além do ensino da técnica, os ministrantes farão um levantamento etnográfico dos grafismos Ticuna.

“A proposta dessa série de oficinas é ensinar técnicas e referenciais do grafismo Ticuna, mas sem copiar, incentivando releituras dentro dessa arte, aplicada às diversas superfícies”, comenta o diretor Paulo Simonetti.

Datas

As aulas acontecerão no período de 20 a 24 de fevereiro, na sede do Caua (Rua Monsenhor Coutinho, 724 - Centro), em horários intercalados entre o turno da manhã (das 9h às 12h) e da tarde (das 14h às 17h).

As inscrições já podem ser feitas gratuitamente por quaisquer interessados, estudantes ou não, com idade superior a 15 anos. Para isso, basta levar uma cópia do documento de identidade no mesmo local do evento, até a data de início.