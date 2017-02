Cidade da Criança terá "Tour Musical" e “Show da Luna” neste fim de semana

Programação oferece atividades infantis a partir desta sexta-feira. Foto: Ingrid Anne/Manauscult/Divulgação

Manaus - Tour Musical, Oficina de Máscaras Carnavalescas e Show da Luna são algumas das atividades que serão realizadas no Parque Cidade da Criança, localizado na Avenida André Araújo, no bairro Aleixo, zona centro-sul, de sexta-feira (10), até domingo (12).

Na sexta, a alegria da criançada começa com o “Tour Musical”, que vai das 15h30 até às 16h30, seguido pelas “Brincadeiras Populares” que vão até às 17h, no Hall de Entrada.

Já no sábado, a programação começa com a “Pintura Facial”, na Praça de Alimentação, das 14h30 às 16h. A partir daí inicia a “Oficina de Máscaras Carnavalescas”, na Biblioteca do parque, com duração de uma hora. Às 17h a diversão fica por conta do “Show da Luna” que vai agitar o Teatro, e por fim, começa o Cineminha, às 18h com término às 19h.

Encerrando a programação do fim de semana, no domingo, das 15h às 17h30 começam as aventuras radicais no “Muro de Escalada”. Às 16h inicia a “Oficina de Máscaras Carnavalescas”, na Biblioteca até às 17h. Posteriormente, às 17h30, as “Brincadeiras Populares” tomam conta do Hall de Entrada e vão até às 18h40. O Cineminha permanece no mesmo horário do sábado.