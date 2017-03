Cileno apresenta show ‘Minhas Versões’ no Fish Maria Amazônia

Com 35 anos de carreira, Cileno vai exibir no repertório canções autorais e versões de grandes sucessos. Foto: Divulgação

Manaus – Nesta sexta-feira (10), a partir das 22h, o cantor e compositor Cileno apresenta o show ‘Minhas Versões’, no Fish Maria Amazônia (Avenida Santos Dumont, 2.220, Tarumã). Os ingressos estão disponíveis a R$ 25 e R$ 80 (mesa com quatro lugares).

Com 35 anos de carreira, Cileno vai exibir no repertório canções autorais como ‘Lusis’, ‘Florais’, ‘www.iloveyou’, ‘Palavras cruzadas’, além de versões de sucessos da MPB como ‘Mucuripe’, ‘Só Você’, ‘Quero que vá tudo pro inferno’, ‘Quero te encontrar’; e do reggae como ‘Is this love’.

‘Minhas Versões’, que tem produção executiva de Wanessa Leal, conta com convidados especiais como Nanda Moura e DJ Portuga. O cantor será acompanhado pelos músicos Marcos Cileno (baixo) e China (bateria e percussão).