Cinema, oficinas e espetáculo musical animam Cidade da Criança neste fim de semana

Programação iniciará no sábado, a partir das 15h, com a oficina de “Álbuns de Figurinhas”, na Praça de Alimentação

Programação também contará com brincadeiras populares para animar a garotada. Foto: Ingrid Anne/Manauscult/Divulgação

Manaus - Com muita magia e animação, o Parque Cidade da Criança está com programação especial para este fim de semana, 12 e 13 de março. Serão apresentadas sessões de fotos com personagens do Espetáculo Musical Encantado, que será apresentado no sábado e domingo, das 17h às 18h, no Teatro, além de brincadeiras populares para animar a garotada.

A programação iniciará no sábado, a partir das 15h, com a oficina de “Álbuns de Figurinhas”, na Praça de Alimentação. Logo após serão realizadas várias brincadeiras populares. Para quem gosta de um cineminha, o parque vai exibir, às 18h20, o filme: "A Pequena Sereia, a História de Ariel", nos dois dias.

O espaço é administrado pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) e está localizado na Rua Castro Alves, s/n, Aleixo, zona Centro-Sul. O funcionamento é das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira; e de 14h às 20h aos sábados e domingos.

Programação

Dia 11/3 - Sábado

Oficina de "Álbuns de Figurinha"

Das 15h às 16h

Local: Praça de Alimentação

Brincadeiras Populares

Das 16h às 16h30

Local: Hall de Entrada

Espetáculo "Musical Encantado"

Das 17h às 18h

Local: Teatro

Sessão De Fotos

Das 18h às 18h40

Local: Hall De Entrada

Cineminha "A Pequena Sereia, a História de Ariel"

Das 18h20 às 19h30

Local: Praça de Alimentação

Dia 12/3 Domingo

Oficina de "Álbuns de Figurinha"

Das 15h às 16h

Local: Praça de Alimentação

Brincadeiras Populares

Das 16h às 16h30

Local: Hall de Entrada

Espetáculo "Musical Encantado"

Das 17h às 18h

Local: Teatro

Sessão de Fotos

Das 18h às 18h40

Local: Hall de Entrada

Cineminha "A Pequena Sereia, A História de Ariel"

Das 18h20 às 19h30

Local: Praça de Alimentação