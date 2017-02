'Coca-Cola Anime Jungle' reúne gamers e youtubers nos dias 11 e 12, no Plaza

Expectativa do evento é receber cerca de 8 mil otakus, como são chamados os fãs de games, animes e mangás. Foto: Jair Araújo/Arquivo-DA

Manaus - Nos dias 11 e 12 de fevereiro, das 13h às 20h, acontece mais uma edição do Coca-Cola Anime Jungle, considerado o maior evento de cultura pop e japonesa do Norte do País. Neste ano, a atração completa 12 anos e, desta vez, traz o youtuber Murilo Cervi, mais conhecido como Muca Muriçoca, a apresentadora Nyvi Estephan, o humorista Bruno Sutter, o Detonator, e o youtuber TaaFuck. O evento será realizado no Centro de Convenções Manaus Plaza Shopping, localizado na Avenida Djalma Batista, 2100, e os ingressos já estão à venda.

Com mais de 3 milhões de inscritos e 275 milhões de visualizações, o canal de entretenimento e humor Muca Muriçoca é sucesso no Youtube com vídeos que fazem qualquer um rir. O comediante, que está sempre presente em eventos de anime em todo o país, promete divertir os participantes do Coca-Cola Anime Jungle.

A atual apresentadora do Gamewise e X5 TV, Nyvi Estephan, apresentou campeonatos de League of Legends (LOL) e Counter-Strike Global Offensive (CS:GO) e já passou nos palcos da Comic-Con Experience (CCXP). Além disso, também ficou conhecida por trazer cosplays de personagens como Yuzuriha do Cavaleiros do Zodíaco, Katarina de LOL e Sailor Plutão do Sailor Moon. Nyvi promete fazer a alegria dos fãs do mundo anime em Manaus.

Conhecido pelo grupo humorístico Hermes e Renato, Bruno Sutter será outra atração do Coca-Cola Anime Jungle. Os fãs que o acompanham desde o surgimento do programa da MTV e a criação da banda Massacration, poderão se divertir com a sua apresentação do vocalista de heavy metal Detonator.

André Victor, o Afreim, é o responsável pelo canal TaaFuck, que possui mais de 2 milhões de inscritos e 322 milhões de visualizações. Seus vídeos são de gameplay e geralmente o conteúdo inclui Minecraft, febre entre a garotada, o jogo que permite a criação de objetos e cenários e possui um visual bem característico, em formato de blocos.

Os participantes do Coca-Cola Anime Jungle também terão acesso a competição de card games (Pokémon e Yu-gi-oh), campeonato de videogames, exibição de animes e a uma lan house com computadores para duelos dos games LOL, Counter-Strike: Global Offensive (CS Go) e Defense of the Ancients (DotA 2). Além de shows de K-Pop (apresentações de intérpretes amadores das canções orientais e grupos covers) e cosplayers (fãs fantasiados como seus personagens favoritos de quadrinhos, filmes ou animes).

De acordo com a organização do Coca-Cola Anime Jungle, a expectativa é receber cerca de 8 mil otakus (fãs de games, animes e mangás). Os ingressos para o evento estão à venda no Espaço Cliente Manaus Plaza (piso térreo) ou através do site htpp://www.shopingressos.com.br. O passaporte antecipado para sábado e domingo custa de R$30 (sexta-feira), já os ingressos vendidos separadamente ficam a R$20. Para mais informações: (92) 99198-8076.