Confira 17 shows para ver no País no próximo ano

No ano que vem, o País será marcado por grandes apresentações e pela realização de festivais grandiosos como o Rock in Rio e o Lollapalooza

Na lista, estão confirmados artistas como Elton John, Maroon 5 e muito mais. Foto: Divulgação

Manaus - Em 2017, o País será marcado por grandes apresentações internacionais e pela realização de festivais grandiosos como o tradicional Rock in Rio e o alternativo Lollapalooza, em São Paulo. A seguir, confira a lista completa com os 17 nomes confirmados que prometem agitar o calendário cultural do País, no ano que vem:

O cantor norte-americano Jason Mraz faz show em São Paulo (26 de janeiro), Belo Horizonte (28 de janeiro), Curitiba (1º de fevereiro), Porto Alegre (3 de fevereiro) e Florianópolis (5 de fevereiro).

O cantor e compositor inglês Jake Bugg retorna ao Brasil em 2017 para três shows da turnê do novo álbum, ‘On My One’, que passam por São Paulo (9 de março), Rio de Janeiro (10 de março) e Belo Horizonte (11 de março).

Justin Bieber apresenta sua ‘Purpose Tour’ no Rio de Janeiro e em São Paulo, respectivamente, nos dias 29 de março e 1° de abril.

Elton John vem com a turnê do álbum ‘Wonderful Crazy Night’, seu 32º disco. Ele se apresenta em Curitiba (31/3), Rio de Janeiro (1º/4), Porto Alegre (4/4) e São Paulo (6/4).

Assim como Elton John, James Taylor também se apresenta em Curitiba (31/3), no Rio de Janeiro (1º/4), em Porto Alegre (4/4) e em São Paulo (6/4).

A banda Korn, que acaba de lançar o álbum ‘The Serenity of Suffering’, se apresenta em São Paulo, no dia 19 de abril, em Curitiba, no dia 21 de abril, e em Porto Alegre, no dia 23 de abril.

O canadense Bryan Adams vem apresentar sua nova turnê, ‘Get Up’, para uma sequência de sete shows. A turnê começa no dia 25 de abril, em Porto Alegre; segue para o Rio de Janeiro, no dia 27 de abril; faz três shows em São Paulo, nos dias 28, 29 e 30 de abril; sobe para Belo Horizonte, no dia 1º de maio; e finaliza em Fortaleza, no dia 3 de maio.

Após o lançamento do aguardado álbum de rock e pop ‘57th & 9th’, Sting fará uma única apresentação, em São Paulo, no dia 6 de maio.

Lollapalooza

No dia 25 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, é a vez das bandas The XX, que fará seu primeiro show em três anos, e Metallica, que encerra a primeira noite do festival.

Já no dia 26 de março, as bandas Two Doors Cinema Club, que já foi atração do festival em 2013, e Duran Duran, que vem trazendo a turnê do novo álbum ‘Paper Gods’, agitam o público. The Strokes, que não vem ao Brasil desde 2011, toma conta do palco e encerra a segunda e última noite do Lolla 2017.

Rock in Rio

O RiR 2017 já tem data para acontecer no Brasil. Serão sete dias de shows (15, 16, 17, 21, 22, 23 e 24 de setembro), na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro. Já estão confirmados no festival as seguintes atrações: Maroon 5, no dia 16, Aerosmith e Billy Idol, ambas no dia 21, e Red Hot Chili Peppers, fechando o evento no dia 24.