Coral da Igreja Batista interpreta repertório sacro em shopping, nesta sexta

O evento é gratuito e aberto ao público. Coral se apresentará no Shopping Manaus ViaNorte, a partir das 19h30, na praça de alimentação

O coral existe há seis anos e formado por 20 integrantes, frequentadores da igreja Batista, do bairro da zona norte. Foto: Divulgação

Manaus - Como parte da programação natalina, o shopping Manaus ViaNorte, localizado na Avenida Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, 3.760, Nova Cidade, apresenta, nesta sexta-feira (23), a partir das 19h30, o Coral da Igreja Batista do Parque São Pedro, na praça de alimentação. O evento é gratuito e aberto ao público.

O coral existe há seis anos e formado por 20 integrantes, frequentadores da igreja Batista, do bairro da zona norte. O coral também possui uma versão infantil com 20 vozes e tem se apresentado em diversos lugares da cidade interpretando um repertório sacro. A classificação do programa é livre.