Corpo de Balé retrata cultura da Amazônia no Teatro Amazonas

Com duração de 55 minutos, o espetáculo apresenta o universo amazônico em toda a sua composição, desde a cenografia até os figurinos e objetos cênicos

Equipe é composta por 29 bailarinos em cena, dirigidos por Conceição Souza. Foto: Divulgação

Manaus - O palco do Teatro Amazonas vai receber, hoje e amanhã (25 e 26), um espetáculo reunindo as coreografias ‘Beiradão’ e ‘Cenas Amazônicas’, apresentadas pelo Balé Folclórico do Amazonas.

Com duração de 55 minutos, o espetáculo apresenta o universo amazônico em toda a sua composição, desde a cenografia até os figurinos e objetos cênicos, utilizando-se de materiais característicos.

Sob a percussão de Tércio Macambira e Duan Raiad de Vasconcelos, a equipe é composta por 29 bailarinos em cena, dirigidos por Conceição Souza, com coreografias de Eduardo Amaral e Denison Vitor. O espetáculo acontece neste sábado (25), a partir das 20h, e amanhã, a partir das 19h, com entrada franca.