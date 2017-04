Crianças e adolescentes com deficiência são destaque em exposição, em Manaus

Ana Victoria é considerada a primeira modelo com microcefalia no mundo. Foto: Gabriel Mendes/Divulgação

Manaus - A 1ª Exposição Fotográfica 'Arte Sem Preconceito', que reúne fotos de crianças e adolescentes com deficiência, segue até a próxima quarta-feira (5), no Manaus Plaza Shopping (Av. Djalma Batista, Chapada, zona centro-sul). O evento tem como objetivo promover a troca de experiências e informações sobre a inclusão das crianças e adolescentes com deficiência, incluindo os demais estados do país. A entrada é gratuita.

Nesta terça-feira (4), a Comissão de autismo estará presente para tirar dúvidas ao público presente. Na quarta-feira (5) acontece o encerramento das atividades, com desfile de todos os modelos com deficiência da agência.

Ana Victória Lago nasceu com diagnóstico patológico de microcefalia e foi descoberta há dois meses pela agência. Hoje, com 18 anos, ela é considerada a primeira modelo com microcefalia no mundo. Para a sua mãe, Viviane Lima, a emoção de ver a evolução de Ana Victória é motivo de orgulho.

“Minha filha gosta de dançar e outras atividades, o que mais me deixa realizada é o amadurecimento dela, estimulando a condução neurológica que ela vive diante da inclusão”, conta.

Sobre o Projeto

Desde 2014, a Diretora da BM Model’s, Creusa Rodrigues, desenvolve em Manaus com parcerias com instituições locais o trabalho de inclusão de crianças, jovens e adultos com o objetivo de mostrar na prática com seriedade e responsabilidade, um ser humano com deficiência pode ser inserido em contato com os demais e pode ter a chance de novas experiências de vida.

Na oportunidade os modelos já puderam participar em diversos programas de televisão e já foram até manchete em sites de notícia, repercutindo inclusive em mídia internacional, levando o rosto e a história de superação de crianças e adolescentes do norte do país que modelam com desenvoltura para as câmeras com graça e elegância.